Çatı Katı Aşk 2. bölüm tam ve kesintisiz izle: Çatı Katı Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk bu hafta 2. bölümüyle yayınlandı. Celal’in Yasemin’e mantıcı dükkanında iş teklif etmesiyle Demir ve Yasemin arasındaki sürtüşmelerin arttığı son bölüm sonrası, dizide haftaya neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Çatı Katı Aşk 2. bölüm özeti ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çatı Katı Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen’e evliliğinin sahte olduğunu itiraf ettiği anda Gülriz’in mahalleye gelmesiyle zor durumda kalan Ateş mecburen evlilik oyununa devam eder. Ateş’in sözlerinin aksine davranması Ayşen’i Ateş’e inanmak konusunda büyük bir ikilemde bırakır. Yasemin’in maharetli elleriyle yaptığı kek Yılmaz ailesi tarafından çok beğenilir ama bu durum mutfağın gerçek sahibi olan Süheyla’nın savaş baltalarını çıkarmasına neden olur. Celal’in Yasemin’e mantıcı dükkanında iş teklif etmesiyle Demir ve Yasemin arasında süren çekişme daha da alevlenir.

Sürpriz evliliğin ardından Gülriz Yasemin’in ailesiyle tanışmak ister. Oynadıkları oyunda sürekli yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ortaklar bu sefer de Gülriz tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Acaba Yasemin ve Ateş kimseye yakalanmadan Çatı Katında yaşamaya devam edebilecek midir?