Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı izle: Çatı Katı Aşk yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk, 2. bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Aile komedisinin anlatıldığı Çatı Katı Aşk'ın merakla beklenen 2. bölüm fragmanında Yasemin ve Demir'in atışmaları Gülriz’in mahalleye gelmesi heyecanlı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Çatı Katı Aşk 2. yeni bölüm fragmanı...

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşen’e evliliğinin sahte olduğunu itiraf ettiği anda Gülriz’in mahalleye gelmesiyle zor durumda kalan Ateş mecburen evlilik oyununa devam eder. Ateş’in sözlerinin aksine davranması Ayşen’i Ateş’e inanmak konusunda büyük bir ikilemde bırakır. Yasemin’in maharetli elleriyle yaptığı kek Yılmaz ailesi tarafından çok beğenilir ama bu durum mutfağın gerçek sahibi olan Süheyla’nın savaş baltalarını çıkarmasına neden olur. Celal’in Yasemin’e mantıcı dükkanında iş teklif etmesiyle Demir ve Yasemin arasında süren çekişme daha da alevlenir.

Sürpriz evliliğin ardından Gülriz Yasemin’in ailesiyle tanışmak ister. Oynadıkları oyunda sürekli yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ortaklar bu sefer de Gülriz tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Acaba Yasemin ve Ateş kimseye yakalanmadan Çatı Katında yaşamaya devam edebilecek midir?

1. BÖLÜM ÖZETİ

9 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk ilk bölümünde Ateş ve Yasemin, Ayşen'in ailesi ile yaşadığı kiralık olan çatı katına yerleşiyorlar!

Ateş, tamirhanedeki yarış arabasını tamir ettiği sırada Ayşen gelir. Ayşen, onu Hilmi Usta sanarak konuşmaya başlar. Arabanın altından çıkan Ateş'i görünce önce şaşkınlık yaşar. Sonra da yakışıklılığından etkilenir. Aralarında masalsı başlayan karşılaşma, sonrasında tatsız bir hikayeye döner. Ateş de, Ayşen'den hoşlanmıştır. İkilinin yolları ilginç bir durum sonrasında evlerinin çatı katının kiralanmasıyla tekrar kesişir.