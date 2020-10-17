Çatı Katı Aşk 15. Bölüm fragmanı yayınlandı - Çatı Katı Aşk yeni bölümde neler olacak?

Çatı katındaki ateş söndürülmüş olsa da Demir’in gönlüne düşen ateş git gide alevini arttırmaktadır. Yasemin’in, Allah’ın emriyle Ateş’e istenmesi ikilinin arasındaki ilişkiyi git gide içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yasemin her ne kadar her şeyin bir oyun olduğunu hatırlatsa da Demir kıskanma konusunda kendine engel olamaz.

Şirin arkadaşından aldığı bir telefonla yaşlı bir hastaya pansuman yapmak için evden ayrılırken saatin geç olması sebebiyle Ateş onu yalnız bırakmak istemez. İkilinin sıradan bir pansuman diye gittikleri hasta pek bekledikleri gibi birisi çıkmaz ve gecenin devamı bizimkilerin canlarını kurtarma çabasına dönüşür. Gece boyu baş başa bir yaşam mücadelesi veren ikili Demir ve Yasemin’in yardımıyla peşlerindekilerden kurtulmayı başarır. Ama vicdanlarından kaçabilecekleri bir yer yoktur…