Çatı Katı Aşk 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Çatı Katı Aşk yeni bölüm ne zaman?

Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 10 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Çatı Katı Aşk'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında oyuncu Selin Çekerci'nin Şirin karakteriyle kadroya katıldığı görüldü. Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanında mahalleye gelen Şirin nedeniyle Ateş ve Ayşen'in arasının bozulacağının ipuçları verildi. İşte, Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çatı Katı Aşk 14. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ateş nezarethaneye düşüyor!

Ayşen'in gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmesi Yılmaz ailesinde infiale sebep oluyor! Olaylar sadece bununla sınırlı kalmıyor. Şirin'in gelmesi ile ortalık karnaval yerine dönüyor. Ateş kendisini hiç ummadığı olayların içinde bulunca sinirden deliye dönüyor!

Mahalleye hızlı bir giriş yaparak başta Ateş olmak üzere herkesin dikkatini çeken Şirin'in gelişiyle neler yaşanacak?

ÇATI KATI AŞK 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin’in anne ve babasının gelmesi herkes için işleri karıştırmıştır. Demir ve Yasemin arasında alevlenen aşk ateşi ailenin gelmesiyle üzerine su dökülmüş küle dönerken Ateş ve Ayşen arasındaki büyük sırrın açıklanması da sekteye uğrar.

Birbirinden gizli aşk yaşamaya çalışan çiftlerimiz için Üzeyir ve Nedret’in gelişi küçük bir kıyamet habercisidir. Daha önce Gülriz’le anne ve babası olarak Hilmi usta ve eşini tanıştıran Yasemin ve Ateş bu taraftan da sıkışmıştır. Demir’in kendini gösterme çabası, Ateş’in bilmeden attığı her adım sonrasında aileye karşı Demir’in önünü kapatırken Demir büyük bir plan içine girer. Ne yapıp edip Üzeyir’in gözüne girecektir; fakat, gecenin sonu istediği gibi gitmeyince Yasemin’in de gözünden düşme tehdidiyle karşı karşıya kalır…