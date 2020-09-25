Çatı Katı Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çatı Katı Aşk yeni bölümde Ateş Ayşen'le ilgili gerçeği öğreniyor

Çatı Katı Aşk 26 Eylül akşamı 26. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak Eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çatı Katı Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bu hafta dizide, Ayşen’le konuşmak için Ateş herkesten gizlice buluştukları sokakta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşacak. İşte, Çatı Katı Aşk 12. bölüm 2. fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.

ÇATI KATI AŞK 12. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asaf patlamaya hazır bir bomba gibi Yılmaz ailesinin bahçesine düşmüştür. Gülriz ve Ateş’in çabasıyla evden çıkarılan Asaf’ın öfkesi dinecek gibi değildir. Celal,Perihan’ın bu karmaşadan bunalmış olmasına ve herkesin barut fıçısı gibi dolanmasına daha fazla dayanamaz ve ailece felekten bir gün çalmaya karar verir. Ateş ve Yasemin’i dahi istenmediği bu organizasyona tabi ki iki davetsiz misafir de katılacaktır.

Diğer yandan Şenay’ın kim olduğunu çözmeye çalışan Ateş, sonunda Ayşen’le ilgili şok edici bir gerçek öğrenir. Bu durumu Ayşen’le konuşmak için Ateş herkesten gizlice buluştukları sokakta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz dörtlüyü zora sokacak ve birçok yalanın gün yüzüne çıkma tehlikesi doğuracaktır…