Çatı Katı Aşk 12. son bölüm HD tam ve kesintisiz izle - Çatı Katı Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

26 Eylül tarihli Çatı Katı Aşk'ın 12. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile cumartesi akşamlarının fenomen dizisi olan Çatı Katı Aşk 12. son bölümde Ateş'in Ayşen'le ilgili bazı gerçekleri öğrenmesi merak uyandırdı. Yeni bölümde yaşanacaklar ise Çatı Katı Aşk hayranları tarafından bekleniyor. İşte, Çatı Katı Aşk son bölüm tamamı.

26 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 12. bölümünde şu gelişmeler yaşandı;

Asaf patlamaya hazır bir bomba gibi Yılmaz ailesinin bahçesine düşmüştür. Gülriz ve Ateş’in çabasıyla evden çıkarılan Asaf’ın öfkesi dinecek gibi değildir. Celal, Perihan’ın bu karmaşadan bunalmış olmasına ve herkesin barut fıçısı gibi dolanmasına daha fazla dayanamaz ve ailece felekten bir gün çalmaya karar verir. Ateş ve Yasemin’i dahi istenmediği bu organizasyona tabi ki iki davetsiz misafir de katılacaktır.

Diğer yandan Şenay’ın kim olduğunu çözmeye çalışan Ateş, sonunda Ayşen’le ilgili şok edici bir gerçek öğrenir. Bu durumu Ayşen’le konuşmak için Ateş herkesten gizlice buluştukları sokakta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz dörtlüyü zora sokacak ve birçok yalanın gün yüzüne çıkma tehlikesi doğuracaktır…

ÇATI KATI AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.