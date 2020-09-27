Çatı Katı Aşk 12. son bölüm HD tam ve kesintisiz izle - Çatı Katı Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çatı Katı Aşk son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı. Kanal D'nin cumartesi akşamları yayınlanan dizisi Çatı Katı Aşk'ın 26 Eylül tarihli yayınlanan son bölümüne, küçük bir hafıza kaybı yaşayan Saadet Hanım ortalığı karıştırması ve Şenay'ın Ateş'e gösterdiği DNA raporu damga vuran anlardan oldu. Heyecanlı bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Tüm bu gelişmelerin ardından son bölümü izleyemeyenler Çatı Katı Aşk 12. bölüm tam ve full izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Çatı Katı Aşk 12. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.
26 Eylül tarihli Çatı Katı Aşk'ın 12. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile cumartesi akşamlarının fenomen dizisi olan Çatı Katı Aşk 12. son bölümde Ateş'in Ayşen'le ilgili bazı gerçekleri öğrenmesi merak uyandırdı. Yeni bölümde yaşanacaklar ise Çatı Katı Aşk hayranları tarafından bekleniyor. İşte, Çatı Katı Aşk son bölüm tamamı.
26 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 12. bölümünde şu gelişmeler yaşandı;
Asaf patlamaya hazır bir bomba gibi Yılmaz ailesinin bahçesine düşmüştür. Gülriz ve Ateş’in çabasıyla evden çıkarılan Asaf’ın öfkesi dinecek gibi değildir. Celal, Perihan’ın bu karmaşadan bunalmış olmasına ve herkesin barut fıçısı gibi dolanmasına daha fazla dayanamaz ve ailece felekten bir gün çalmaya karar verir. Ateş ve Yasemin’i dahi istenmediği bu organizasyona tabi ki iki davetsiz misafir de katılacaktır.
Diğer yandan Şenay’ın kim olduğunu çözmeye çalışan Ateş, sonunda Ayşen’le ilgili şok edici bir gerçek öğrenir. Bu durumu Ayşen’le konuşmak için Ateş herkesten gizlice buluştukları sokakta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz dörtlüyü zora sokacak ve birçok yalanın gün yüzüne çıkma tehlikesi doğuracaktır…
ÇATI KATI AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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