Çatı Katı Aşk 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ayşen ve Demir'i şoke eden görüntü!

Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Çatı Katı Aşk bu hafta 10. bölümü ile yayınlanacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile izleyenler tarafından tan not alan Çatı Katı Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Emin ve Gülriz geçmişle ilgili konuşmaları dikkat çekti. İşte, Çatı Katı Aşk 10. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasemin ve Demir arasındaki yakınlaşma artık iyiden iyiye hissedilir hale gelmiştir. Birbirlerini çözmeye çalışırken içinde bulundukları duruma da ayak uydurmaya çalışırlar. Ayşen ve Ateş'de bu sırada birbirlerini sorgulamaktadır.

Yılmaz ailesi ise birden ortaya çıkan gizemli kadını çözmeye çalışır. Öte yandan Emin ve Gülriz geçmişin tozlu sayfalarında keşkelerinin acısını yaşar.

Tüm bunlar olurken Demir ve Ayşen karşılaştıkları durum ile şoke olur. Ateş ve Yasemin bir aradadır üstelik alıştıkları şekilden oldukça farklı olarak!

Gençler, Asaf’a görünmeden yalıdan çıkmanın bir yolunu ararken Ayşen ve Demir’in ortalarda olmaması mahallede de işleri iyice karıştırır. Yaşanan bu karışıklık henüz atlatılmışken Ateş ve Yasemin’in yeni hayatlarına adapte olmuş halde mahalleye dönmesi, Ateş’e olan duygularını yeni yeni kabullenen Ayşen’i, Ateş konusunda düşündürürken, son derece kıskanç bir karaktere sahip olan Demir’i de Yasemin konusunda düşünmeye sevk eder.

Tüm bunlar yaşanırken Yasemin, Ateş ve Ayşen Demir’e sürpriz doğum günü partisi hazırlama telaşına düşerler. Gençlerin birlikte vakit geçirmek için planladıkları doğum günü partisinde yalnızca Demir değil kahramanlarımız da hiç planlamadıkları sürprizlerle karşılaşır.