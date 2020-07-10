Çatı Katı Aşk 1. bölüm kesintisiz ve full izle: Çatı Katı Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çatı Katı Aşk Kanal D ekranlarında perşembe akşamı yayın hayatına başladı. Yeşilçam filmi tadında sıcacık bir hikayenin anlatıldığı Çatı Katı Aşk 1. bölümünde Ateş’le Yasemin’in Yılmaz ailesinin çatı katını kiralaması ve evlilik oyununa karar vermeleri ekran başındakileri keyiflendirdi. İşte, Çatı Katı Aşk 1. bölüm özeti ve 2. bölüme dair ayrıntılar.

ÇATI KATI AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Çatı Katı Aşk'ın 1. bölümü izleme linki, dizinin son bölümü sonrası yayınlandı. Çatı Katı Aşk 1. bölüm özeti şöyle;

9 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk ilk bölümünde Ateş ve Yasemin, Ayşen'in ailesi ile yaşadığı kiralık olan çatı katına yerleşiyorlar!

Ateş, tamirhanedeki yarış arabasını tamir ettiği sırada Ayşen gelir. Ayşen, onu Hilmi Usta sanarak konuşmaya başlar. Arabanın altından çıkan Ateş'i görünce önce şaşkınlık yaşar. Sonra da yakışıklılığından etkilenir. Aralarında masalsı başlayan karşılaşma, sonrasında tatsız bir hikayeye döner. Ateş de, Ayşen'den hoşlanmıştır. İkilinin yolları ilginç bir durum sonrasında evlerinin çatı katının kiralanmasıyla tekrar kesişir.

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaptıkları sahte evlilikle Yılmaz ailesinin sahibi olduğu çatı katına yerleşen Ateş ve Yasemin'i zor günler bekliyor. Ateş'in ortaya çıkan sevgilisi işleri karıştırıyor. Odanın ortasına serdikleri çarşaflar da soru işaretlerinin artmasına sebep oluyor. Herkes yeni gelen kiracıları konuşurken Ateş ve Yasemin gelinlik ve damatlık giymek zorunda kalıyor!