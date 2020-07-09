Çatı Katı Aşk 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Çatı Katı Aşk ilk bölüm ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çatı Katı Aşk'ın ilk bölüm fragmanları yayınlandı. 9 Temmuz Perşembe akşamı izleyiciye merhaba diyecek olan Çatı Katı Aşk'ta Yeşilçam filmi tadındaki sıcacık bir hikaye anlatılacak. İşte, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait olan yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu Çatı Katı Aşk'ın birinci bölüm özeti.

ÇATI KATI AŞK İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi "Çatı Katı Aşk" ilk bölümü ile 9 Temmuz 2020 Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

ÇATI KATI AŞK KONUSU NE?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi’nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş’le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin’in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir’in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.