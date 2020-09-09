Castle Rock dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Castle Rock oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Genel olarak korku ve gizem ağırlıklı konusu olan Castle Rock dizisi, ilk olarak 2018 yılında gösterime girmiş ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Castle Rock Dizisinin Konusu Nedir?

Stephan King’in kitaplarından uyarlanarak izleyiciye aktarılmış olan Castle Rock dizisinin en önemli kısmı, konusunun tam olarak kitaba bağlı kalmamasıdır. Yaklaşık 27 yıl önce soğuk havada kaybolmuş olan Henry isminde bir çocuğun 2018 yılında bir anda sağ olarak ortaya çıkması ile birlikte dizinin hikayesi başlıyor. Henry’nin ortaya bir anda ortaya çıkmasının ardından nerede olduğu ve bunca yıl neler yaşadığı soruları sorulması üzerine, Henry hiçbir şey hatırlamadığını ifade eder ve dizinin ileriki bölümleri bu olay üzerinden devam eder.

Henry’nin geri dönmesinin ardından savunma vekili olarak görev almaya başlar ve idam cezası alan kişileri ölümden kurtarmaya çalışır. Henry adlı karakterin üvey babası bilinmeyen bir sebep hayatını kaybeder ve bölgedeki halk Henry’i sorumlu tutar. Aynı zamanda bölgedeki bir hapishane Henry’nin başına bela olur. Hapishanenin bir yerinde bulunan genç birisi sorguya alınır. Ancak bu adam sorulan sorulara tepkisiz kalır. Son olarak yalnızca Henry’nin ismini kullanması gizem dolu olayların gelişeceğine işaret eder.

Castle Rock Kaç Bölüm ve Sezon?

Amerikan yapımı dizi olarak izleyiciye aktarılmış olan Castle Rock 2018 yılının en gizemli ve gerilim dizilerinden birisi olmayı başarmıştır. Toplamda 2 sezon yayınlanmış olan dizilerin 3. Sezonu için geri sayımın olduğu da söylenmiş olsa da şu an için 2 sezonu yer alıyor. Her sezon için 10’ar bölüm yayınlanmış olan Castle Rock dizisinin toplamda 20 bölüm ve 2 sezonu bulunuyor.

Castle Rock Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

7,6 IMDb puanına sahip olan Castle Rock dizisi oldukça önemli isimler yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna oranla ikinci sezonunda yeni oyuncu kadroları da dikkat çekmiştir. Dizinin başrol oyuncu koltuğunda Andre Holland – Henry Deaver adlı başrol karakteri canlandırmış. Dizide yer alan diğer oyuncu isimleri şu şekildedir:

- Jane Levy

- Sisy Spacek

- Scott Glenn

- Melanie Lynskey

- Bill Skarsgard

- Terry O’Quinn

- Chosen Jacobs

- Caleel Harris

- Lizzy Caplan

- Mathilde Dehaye

Castle Rock Yönetmeni Kimdir?

Castle Rock dizisinin yönetmenlik koltuğunda iki kişi oturuyor ve o isimler şu şekildedir:

- Greg Yaitanes

- Michael Uppendahl

Castle Rock Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılarına baktığımızda J.J. Abrams, Sam Shaw ve Dustin Thomason isimlerini görüyoruz.

Castle Rock Senaristi Kimdir?

Dizinin yapımcılığını üstlenen Sam Shaw ve Dustin Thomason aynı zamanda senaristidir. Castle Rock dizisinin senaristliğini üstlenen son kişi ise kitabın yaratıcısı olan Stephen King olarak görülmektedir.