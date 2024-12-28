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Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?

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#Cartoon Network#Cartoon Network Kapandı Mı#Cartoon Network Neden Kapandı
Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 19:30

Warner Bros.'a ait çizgi film kanalı Cartoon Network’ten çocukları üzen karar geldi. Cartoon Network, 32 yıldır hizmet veren Cartoon Network web sitesini resmen kapattı. Peki, Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?

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Açıldığından bu yana çocukların ve animasyon severlerin takip ettiği adreslerden biri olan Cartoon Network internet sitesini kapattı. Cartoon Network, hayranlarına sosyal medya ve diğer dijital platformlardan erişim sunmaya devam edeceğini açıkladı.

CARTOON NETWORK KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

Cartoon Network’ün ünlü web sitesi artık Max platformuna taşındı. Cartoon Network’ün web sitesini ziyaret edenler, artık “Max” adlı Warner Bros. Discovery’nin dijital platformuna yönlendiriliyor.

Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, “Sevdiğiniz Cartoon Network dizilerini mi arıyorsunuz? Max’te neler izlenebileceğine bir göz atın” mesajıyla karşılanıyor. Bu mesajın ardından kullanıcılar, Cartoon Network’ün içeriklerine ev sahipliği yapan Max platformuna yönlendiriliyor. Artık "Adventure Time", "The Powerpuff Girls" ve "Teen Titans Go!" gibi efsanevi yapımlar, yalnızca bu platform üzerinden izlenebilecek.

 

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