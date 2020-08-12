Çarşı Pazar filminin konusu ne? İşte Çarşı Pazar'ın konusu ve oyuncu kadrosu
Anadolu’nun güzel bir kasabasında dedesinin dedelerinden kalma hamamında kese yaparak hayatını kazanan Kahraman’ın öyküsü anlatan Çarşı Pazar filmi, 2015 yılında vizyona girmesinin ardından şimdi de televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşuyor. Peki, Çarşı Pazar filminin konusu ne?
Erdem Yenenler, Ayhan Taş, Elif Nur Kerkük ve İlker Aksum’un başrollerini paylaştığı Çarşı Pazar filmi, beyaz perdenin ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İşte, Çarşı Pazar'ın konusu ve oyuncu kadrosu...
Yönetmenliğini Muharrem Gülmez’in yaptığı, yapımını Boyut Film ajansı Murat Tokat’ın üstlendiği filmde yer alan oyuncular ise şöyle:
“Erdem Yener (Kahraman, Tellak), Ayhan Taş (Cemil Berber), Muharrem Gülmez (Tuncay), Elif Nur Kerkük (Bahar), Doğa Konakoğlu (Hayri), Tarık Papuçcuoğlu (Kadir), Suzan Aksoy (Hasibe), Emin Olcay (Bekir), Esin Eden (Sümbül), Deniz Özerman (Gülcan), Ayhan Eroğlu (Zafer), Billur Kalkavan (Şenay), Ünal Silver (Belediye Başkanı), Tuna Kırlı (Avukat Özgür), Ali Gülmez (Oğulcan), Kemal Atamgör (Teftiş Görevlisi Hamza), Erdi Işık (Yaman), Şirincan Çakıroğlu (Sunucu), Deniz Oral (Çaycı Mahmut), Hilmi Özçelik (Nalbur Kamil), Rana Cabbar (Sünnetçi Tanju) ve İlker Aksum (İmam)"
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