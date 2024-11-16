Çarşambanın adı: Annem Ankara

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KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Annem Ankara” için geri sayım başladı. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı dizi, 20 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtım filmi de geçen gün ekrana geldi. “Annem Ankara”nın fragmanı “Bir kadın, dört adam. Annemin hikâyesi bu” sözleriyle başlıyor. Tanıtım filminde evine haciz gelen ve fütursuzca hareket eden Hasan (Mehmet Günsür) ile çocuklarına bakmak için genç yaşında emekli olmuş bir anne olan Zuhal’in (Bergüzar Korel) aileyi kurtarmak için verdiği mücadele çarpıcı bir biçimde ekrana geliyor. Etkileyici fragman, 90’lı yılların Ankara’sını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.

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Diziye ilişkin ipuçları veren fragmanda, “Utanç bize kimden miras kalmıştı annemden mi yoksa babamdan mı? Faili babamdı ama silah yine annemin elinde kalmıştı” cümleleri de dikkat çekiyor. O cümleler ailenin ortanca çocuğu Başar’ın gözünden izleyiciyle buluşuyor. Hikâyenin anlatıcısı Başar’a sesiyle ünlü oyuncu Okan Yalabık hayat veriyor. Atatürk Heykeli’nin bulunduğu Ulus Meydanı, Halk Ekmek büfesi ve izleyicileri 90’lı yıllara götüren kostüm ve aksesuarların öne çıktığı tanıtım filmi, “Denizi, boğazı yoktu ama benim annem Ankara’ydı.” sözleriyle sona eriyor.

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Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin reji koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor. BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan da yer alıyor.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN UYARLANDI

“Annem Ankara” dizisi üç erkek evlat annesi Zuhal Soydaşlı’nın gerçek yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak. Ankara’da yaşayan Zuhal son oğlunu kucağına aldıktan birkaç ay sonra Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden emekli olmak zorunda kalıyor. Birkaç gün sonra da kocası Hasan Soydaşlı’nın onu aldattığını öğreniyor. 90’lı yılların Ankara’sında çocuklarıyla beraber yaşam mücadelesi veriyor.