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Çarpıcı bir oyun

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#Merve Dizdar#Nihal Koldaş#İnsanlar Mekanlar Nesneler
Çarpıcı bir oyun
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 13:13

Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun rol aldığı “İnsanlar Mekanlar Nesneler” önceki akşamki prömiyerinde ayakta alkışlandı.

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Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan, “İnsanlar Mekanlar Nesneler” önceki akşam prömiyerini Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. Dizdar’ın yanı sıra Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerinde yer aldığı, İbrahim Çiçek rejisiyle perdelerini açan ve yapımcılığını idPRo ve Zorlu PSM’nin üstlendiği oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Geceye birçok ünlü isim de katıldı. Oyuncular, seyircilere geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın hikayesini etkileyici bir performansla aktardı. 

Ayrıldık

Oyuunu izleyen Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile ayrıldıklarıını açıkladı: “Böylesi daha iyi oldu.”

Çarpıcı bir oyun

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Sahnede mükemmel

Ezgi Mola, “Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Merve iyi ki varsın, sen hep tiyatro yapmaya devam et. Sahnede mükemmel bir şey yapıyorsun” yorumunda bulundu.

Çarpıcı bir oyun

Londra’da birlikte izledik

Bergüzar Korel, “Oyunu Merve’yle ilk kez Londra’da izlemiştik. Bu oyunu yapmaya karar verdiği anda birlikteydik. Benim için çok anlamlı” dedi.

Çarpıcı bir oyun

Etkileyici bir oyuncu

Birkan Sokullu, oyunu sevgilisi Eda Gürkaynak ile izledi. Sokullu, “Merve her zaman bizi performansıyla etkileyen bir oyuncu. Bu oyunda da çok hakkını vermiş. Çok etkileyici bir performans” dedi.

Çarpıcı bir oyun

 Sert ve çarpıcı

Rıza Kocaoğlu, geceye sevgilisi Sera Kutlubey ile katıldı. Kocaoğlu, “Çok etkileyici bir oyun olmuş. Sert ve çarpıcı” dedi.

Çarpıcı bir oyun

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#Merve Dizdar#Nihal Koldaş#İnsanlar Mekanlar Nesneler

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