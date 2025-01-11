Çarpıcı bir oyun

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Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan, “İnsanlar Mekanlar Nesneler” önceki akşam prömiyerini Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. Dizdar’ın yanı sıra Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerinde yer aldığı, İbrahim Çiçek rejisiyle perdelerini açan ve yapımcılığını idPRo ve Zorlu PSM’nin üstlendiği oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Geceye birçok ünlü isim de katıldı. Oyuncular, seyircilere geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın hikayesini etkileyici bir performansla aktardı.

Ayrıldık



Oyuunu izleyen Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile ayrıldıklarıını açıkladı: “Böylesi daha iyi oldu.”

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Sahnede mükemmel



Ezgi Mola, “Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Merve iyi ki varsın, sen hep tiyatro yapmaya devam et. Sahnede mükemmel bir şey yapıyorsun” yorumunda bulundu.

Londra’da birlikte izledik



Bergüzar Korel, “Oyunu Merve’yle ilk kez Londra’da izlemiştik. Bu oyunu yapmaya karar verdiği anda birlikteydik. Benim için çok anlamlı” dedi.

Etkileyici bir oyuncu



Birkan Sokullu, oyunu sevgilisi Eda Gürkaynak ile izledi. Sokullu, “Merve her zaman bizi performansıyla etkileyen bir oyuncu. Bu oyunda da çok hakkını vermiş. Çok etkileyici bir performans” dedi.

Sert ve çarpıcı



Rıza Kocaoğlu, geceye sevgilisi Sera Kutlubey ile katıldı. Kocaoğlu, “Çok etkileyici bir oyun olmuş. Sert ve çarpıcı” dedi.