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Televizyon
Haber Giriş: 11.06.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Caroline Show'da bu hafta, Ece Mumay konuk oluyor

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Caroline Show'da bu hafta, Ece Mumay konuk oluyor

Radyo D ve Dreamtürk Tv’de ortak yayınla yayınlanan “Caroline Show” her hafta olduğu gibi bu hafta da çok özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

“Galaksi” isimli şarkısı ile 200 milyonun üzerinde izlenmeyi başaran müzisyen ve sosyal medya fenomeni Ece Mumay, Caroline Show’un bu hafta ki konuğu oluyor.

Yeni çıkardığı teklisi “Peri” ile de kısa sürede yine yüksek dinlenme oranlarına ulaşan Mumay, 12 Haziran Cumartesi saat 22.00’de sevenleriyle buluşacak.

 

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