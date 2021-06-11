Caroline Show'da bu hafta, Ece Mumay konuk oluyor

“Galaksi” isimli şarkısı ile 200 milyonun üzerinde izlenmeyi başaran müzisyen ve sosyal medya fenomeni Ece Mumay, Caroline Show’un bu hafta ki konuğu oluyor.

Yeni çıkardığı teklisi “Peri” ile de kısa sürede yine yüksek dinlenme oranlarına ulaşan Mumay, 12 Haziran Cumartesi saat 22.00’de sevenleriyle buluşacak.

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