"Caroline Show" başlıyor

Nostalji ve eğlencenin bir arada olacağı show programının ilk konuğu ise sosyal medyada paylaştığı içerikler ile adından sıkça söz ettiren fenomen, nam-ı diğer “Nalet Bebe” olacak.

22 Mayıs Cumartesi saat 22.00 ile 00.00 arasında gerçekleşecek programı Dreamtürk Tv ve Radyo D frekanslarından takip edebilirsiniz…

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