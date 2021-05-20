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"Caroline Show" başlıyor
Her Cumartesi akşamı Radyo D’de dinleyicisiyle buluşan Caroline Yılmaz bir ilke imza atarak eğlenceli show programını Dreamtürk Tv & Radyo D ortak canlı yayınında sevenleri ile buluşacak.
Nostalji ve eğlencenin bir arada olacağı show programının ilk konuğu ise sosyal medyada paylaştığı içerikler ile adından sıkça söz ettiren fenomen, nam-ı diğer “Nalet Bebe” olacak.
22 Mayıs Cumartesi saat 22.00 ile 00.00 arasında gerçekleşecek programı Dreamtürk Tv ve Radyo D frekanslarından takip edebilirsiniz…