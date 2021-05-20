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Televizyon
Haber Giriş: 20.05.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

"Caroline Show" başlıyor

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"Caroline Show" başlıyor

Her Cumartesi akşamı Radyo D’de dinleyicisiyle buluşan Caroline Yılmaz bir ilke imza atarak eğlenceli show programını Dreamtürk Tv & Radyo D ortak canlı yayınında sevenleri ile buluşacak.

Nostalji ve eğlencenin bir arada olacağı show programının ilk konuğu ise sosyal medyada paylaştığı içerikler ile adından sıkça söz ettiren fenomen, nam-ı diğer “Nalet Bebe” olacak.
22 Mayıs Cumartesi saat 22.00 ile 00.00 arasında gerçekleşecek programı Dreamtürk Tv ve Radyo D frekanslarından takip edebilirsiniz…

Caroline Show başlıyor

 

 

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