“Carolıne ile Yapay Zeka” başlıyor...

23 Ocak Cumartesi günü itibariyle her Cumartesi canlı olarak gerçekleştireceği radyo programında; haftanın öne çıkan konuları, gündem yaratan olaylarına yer verilirken, Caroline’e zaman zaman özel stüdyo konukları da eşlik edecek.

“Caroline ile Yapay Zeka” her Cumartesi saat 22.00 – 00.00 saatleri arası Radyo D’de canlı yayında olacak.

Radyo D 104 Frekansı ve www.radyod.com’da…