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Televizyon
Haber Giriş: 22.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

“Carolıne ile Yapay Zeka” başlıyor...

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“Carolıne ile Yapay Zeka” başlıyor...
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Radyo D’nin sevilen programlarına bir yenisi daha ekleniyor. Şarkılarıyla da adından sıkça söz ettiren Caroline Yılmaz, Radyo D ailesine katılıyor.

23 Ocak Cumartesi günü itibariyle her Cumartesi canlı olarak gerçekleştireceği radyo programında; haftanın öne çıkan konuları, gündem yaratan olaylarına yer verilirken, Caroline’e zaman zaman özel stüdyo konukları da eşlik edecek.
“Caroline ile Yapay Zeka” her Cumartesi saat 22.00 – 00.00 saatleri arası Radyo D’de canlı yayında olacak.

Radyo D 104 Frekansı ve www.radyod.com’da…

 

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