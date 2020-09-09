Carnival Row dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Carnival Row oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Carnival Row, Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir dizidir. Dizinin türü ise; dram, fantastik, korku, gizem ve suç kategorilerine dahil edilebilmektedir. İzleyicilere başlarda peri masalı gibi görünen bu yapım, ilerleyen bölümlerde bir dedektiflik hikayesine dönüşüyor. Bu sebeple de Carnival Row hem fantastik dizi severler için hem de polisiye severler için oldukça iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Carnival Row Dizisinin Konusu Nedir?

Carnival Row, Pact ve Burgue isimlerindeki iki ülkenin Peri Diyarı’nın hakimi olabilmek için verdiği savaş ile başlıyor. Savaşın kazananı Pact olduktan sonra da periler için zulümle dolu bir yönetime geçiliyor. Mitolojik canlıların insanlardan korktukları için temel özgürlükleri kısıtlanıyor. Bu kadar sıkıntının arasında ise bir de seri katil terörü baş gösteriyor.

Carnival Row Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

2019 yılında Amazon kanalında yayın hayatına başlayan Carnival Row dizisinin şu ana kadar yayınlanmış 2 sezonu bulunuyor. Bu sezonların her biri ise 8 bölümden oluşuyor.

Carnival Row Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Carnival Row dizisinin oyuncu kadrosunda; Orlando Bloom, Cara Delevingne, Jared Harris ve Indira Varma gibi tanıdık isimler var. Bunlar arasında Orlando Bloom, Pycroft isimli bir karakteri; Cara Delevingne ise Vignette Stonemoss karakterini canlandırıyor. Pycroft seri katilin izini sürerken, Vignette de perileri ülkeden çıkarmaya çalışan bir asi.

Carnival Row Yönetmeni Kimdir?

Carnival Row dizisinin yönemen koltuğunda Rene Echevarria ve Travis Beacham olmak üzere iki farklı isim yer almaktadır. Rene Echevarria öncesinde, Star Trek ve Teen Wolf gibi yapımların; Travis Beacham ise Titanların Savaşı ve Pasifik Savaşı gibi önemli yapımların yönetmenliğini yapmıştır.

Carnival Row Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yönetmen koltuğunda olduğu gibi yapımcılık alanında da birden fazla isim dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, Carnival Row yapımcılarını; Guillermo del Toro, Paul McGuigan ve Erik Oleson şeklinde sıralamak mümkün olmaktadır.

Carnival Row Senaristi Kimdir?

Carnival Row dizisi senaristlerinden biri aynı zamanda yapımcı olarak çalışan Guillermo del Toro’dur. Dizinin kurgusunda rol alan diğer isim ise Peter Cameron olarak bilinmektedir

Carnival Row Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Amazon, son dönemlerde dijital abone sayısını artırmak için büyük bütçeli yapımlara ilgi göstermiş durumda. Ütopik bir dünyada geçen Carnival Row dizisi de bu yapımların başında. Bütçe va hasılatı konusunda net rakamlar verilmeyen dizi; kullanılan efektler, grafik tasarımları ve müzikleri göz önüne alındığında yüksek bir rakama mal edildiğini kanıtlıyor.