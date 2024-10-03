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Cansu Dere'nin son projesi... Şehrazat oluyor!

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#Cansu Dere#Sadakatsiz#Kanal D
Cansu Derenin son projesi... Şehrazat oluyor
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 09:09

Son olarak Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Cansu Dere, setlere dönüyor. Dere, ‘1001 Gece Masalları’ndaki ‘Şehrazat’ı canlandıracak. Aralık ayında sete çıkacak olan oyuncu, çalışmalarına başladı.

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Cansu Dere, uzun süren sessizliğini Bozdağ Film’in yeni projesi ‘Şehrazat’ ile bozuyor. Dere, Tabii platformu için çekilecek dijital dizide ‘1001 Gece Masalları’nda yer alan ‘Şehrazat’ karakterini canlandıracak. Hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 Gece Masalları’nı anlatan ‘Şehrazat’ın destansı hikâyesi için hazırlıklar başlandı.

Cansu Derenin son projesi... Şehrazat oluyor

DEV BİR PLATO KURULDU

Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin ekibi aralık ayında sete çıkmayı planlıyor.

‘Şehrazat’ için dev bir plato kuruldu ve dekorları için de hazırlıklar başlatıldı. Bir yandan da dizinin oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizi, Türkiye ile aynı anda tüm dünyada gösterime girecek ve son dönemde yapılan en büyük proje olarak da dikkat çekecek. Son olarak Kanal D’nin başarılı yapımlarından ‘Sadakatsiz’de ‘Asya Yılmaz’ karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere, yakında televizyon ekranlarına da dönmeyi planlıyor. Dere’nin gündeminde ise etkileyici bir kadın draması olan ‘Körebe’ projesi var.

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Cansu Derenin son projesi... Şehrazat oluyor

1001 gece süren masalların anlatıcısı

Şehrazat, efsanevi Fars prensesi ve 1001 Gece Masalları’nın anlatıcısıdır. Efsaneye göre Sultan Şehriyar, eşi kendisini aldatınca tüm kadınlardan intikam almaya karar verir. Vezir’in kızı Şehrazat, Sultan Şehriyar ile evlenmeye razı olur. Evlendikleri gece kız kardeşine veda etmek ister. Bu veda esnasında kız kardeşine bir masal anlatır. Masalı dinleyen Şehriyar, Şehrazat’tan bir masal daha anlatmasını ister ve bu 1001 gece devam eder.

 

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#Cansu Dere#Sadakatsiz#Kanal D

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