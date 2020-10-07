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Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere...

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Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere...
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Cansu Dere yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Kanal D’de yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinde başarılı oyuncu, otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor olan Asya karakterine hayat verecek. Peki Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler

Cansu Dere ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Başarılı oyuncu Cansu Dere yeni dizi Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat verecek. Şahsiyet, Anne, Sıla, Ezel gibi birçok başarılı yapımda rol alan Dere’nin sevenleri heyecanla dizinin başlamasını bekliyorlar. İşte 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere ile ilgili bilgiler

CANSU DERE KİMDİR?

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D'de yayınlanan Miss Turkey yarışmasının 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı. ITKIB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Dere, özellikle Sıla ve Eyşan rolleriyle akıllarda yer etmiştir.

YER ALDIĞI DİZİLER

2004      Metro Palas        Nazan   Başrol

2005      Alacakaranlık     Irmak Bozoğlu   Yardımcı Karakter

2005      Avrupa Yakası    -              Konuk Oyuncu

2005      Güz Yangını         Ceylan  Başrol

2006-2008           Sıla         Sıla         Başrol

2009-2011           Ezel        Eyşan Atay         Başrol

2010      Altın Kızlar           Ceylan  Konuk Oyuncu

2012 - 2013        Muhteşem Yüzyıl             Firuze - Hümeyra             Yardımcı Karakter

2016-2017           Anne     Zeynep Güneş  Başrol

2018      Şahsiyet               Nevra Elmas       Başrol

Cansu Dere kimdir, kaç yaşında Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere...

SADAKATSİZ DİZİSİ ASYA KİMDİR?

Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz. 

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