Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere...

Cansu Dere ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Başarılı oyuncu Cansu Dere yeni dizi Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat verecek. Şahsiyet, Anne, Sıla, Ezel gibi birçok başarılı yapımda rol alan Dere’nin sevenleri heyecanla dizinin başlamasını bekliyorlar. İşte 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere ile ilgili bilgiler

CANSU DERE KİMDİR?

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D'de yayınlanan Miss Turkey yarışmasının 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı. ITKIB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Dere, özellikle Sıla ve Eyşan rolleriyle akıllarda yer etmiştir.

YER ALDIĞI DİZİLER

2004 Metro Palas Nazan Başrol

2005 Alacakaranlık Irmak Bozoğlu Yardımcı Karakter

2005 Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu

2005 Güz Yangını Ceylan Başrol

2006-2008 Sıla Sıla Başrol

2009-2011 Ezel Eyşan Atay Başrol

2010 Altın Kızlar Ceylan Konuk Oyuncu

2012 - 2013 Muhteşem Yüzyıl Firuze - Hümeyra Yardımcı Karakter

2016-2017 Anne Zeynep Güneş Başrol

2018 Şahsiyet Nevra Elmas Başrol

SADAKATSİZ DİZİSİ ASYA KİMDİR?

Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.