Cansever kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cansever hakkında bilgiler

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Cansever’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuklarından biri olan Cansever Makedonya asıllı söz yazarı ve şarkıcıdır. 1967 yılında dünyaya gelmiştir.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri haline geldi.

Cansever 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetmiştir. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 senesinde romatizma türlerinden biri olan 'Morbus Behterew'e yakalanarak iki büklüm oldu ve uzun seneler boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı.

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1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip ünlü yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirerek çok fazla beğeni topladı. Böylelikle de Cansever'in Türkiye macerası başlamış oldu. 1997 yılında Ecce Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.