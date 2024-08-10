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Cansel Elçin: Evde yemekleri ben yapıyorum

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#Cansel Elçin#Zeynep Tuğçe Bayat#Nişantaşı
Cansel Elçin: Evde yemekleri ben yapıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 09:58

Cansel Elçin önceki gün Nişantaşı’nda elinde market poşetleriyle görüntülendi.

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Oyuncu, “Beni en doğal halimle yakaladınız” dedi. Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile ev işlerini ‘kadın-erkek işi’ diye ayırmadıklarını ve yemekleri kendisinin yaptığını söyledi.

Oyuncu, babası terzi olduğu için dikişten de anladığını belirtti:

“Bence ‘Kadın mutfakta erkek işte’ durumu yanlış. O artık yeni dönemde değişti. Yalnız yaşamayı öğrendikten sonra yemek yapmayı da bilirsin, evlendikten sonra da uygularsın. Benim babam terziydi, güzel ve kutsal bir meslek. Bir elbise dikemem ama kıyafetten anlarım.” 

Cansel Elçin: Evde yemekleri ben yapıyorum

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#Cansel Elçin#Zeynep Tuğçe Bayat#Nişantaşı

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