Cansel Elçin: Evde yemekleri ben yapıyorum

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Oyuncu, “Beni en doğal halimle yakaladınız” dedi. Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile ev işlerini ‘kadın-erkek işi’ diye ayırmadıklarını ve yemekleri kendisinin yaptığını söyledi.

Oyuncu, babası terzi olduğu için dikişten de anladığını belirtti:

“Bence ‘Kadın mutfakta erkek işte’ durumu yanlış. O artık yeni dönemde değişti. Yalnız yaşamayı öğrendikten sonra yemek yapmayı da bilirsin, evlendikten sonra da uygularsın. Benim babam terziydi, güzel ve kutsal bir meslek. Bir elbise dikemem ama kıyafetten anlarım.”