Cannes'dan dünyaya evrensel mesaj... Dünyanın gözü İnci Taneleri ve Annem Ankara'da

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AFİŞ ÖNÜNDE POZ

MIPCOM fuarı, Fransa’nın festivaller şehri Cannes’da tüm hızıyla devam ediyor. Kanal D’nin iki iddialı yapımı olan İnci Taneleri ve Annem Ankara’nın başrol oyuncuları ünlü Croisette festival binasında bir araya geldi. Fuarda, oynadıkları dizilerin görkemli afişlerini gören oyuncular, önce afişlerin önünde fotoğraf çektirdi ardından da Kanal D International’ın standını ziyaret etti.

ULUSLARARASI GÜÇ

Fuara katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Kanal D yapımlarının uluslararası bir gücü olduğunu belirterek “Biz yapımlarımızla evrensel mesajlar veriyoruz. Kanal D olarak bunu çok önemsiyoruz. Dünyada bir İspanyol veya Arap Yarımadası’ndan biri bizim yapımlarımızı izlediğinde aynı duyguyu hissedebiliyorlar.” dedi.

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YERELDEN EVRENSELE

İnci Taneleri’nin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, “Bir hikâye ne kadar yerelse o kadar evrenseldir.” derken “Dünyadaki bütün halkların yaşadığı sorunlar özellikle konu aile gibi temel bir mesele ise birbirine çok benziyor.” değerlendirmesini yaptı.

AŞKIN GÜCÜ

İnci Taneleri’nde “Piraye” karakterine hayat veren oyuncu Selma Ergeç, aşkın sosyal farklara rağmen evrensel bir gücü olduğunu belirterek “Piraye’nin Azem’e aşkına çok ikna oldum. Azem de Piraye’ye karşı bir şey hissediyor.” diye konuştu.

DUYGULARIN DİLİ YOK

Kanal D’nin büyük merakla beklenen yeni yapımı Annem Ankara’nın başrol oyuncusu Bergüzar Korel de duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek “Bence Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok.” ifadelerini kullandı.

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GÜÇLÜ FUARDA, GÜÇLÜ İÇERİKLER

Kanal D International, İnci Taneleri ve Annem Ankara’nın yanı sıra “Yalan” gibi son dönemde ses getiren yapımlarını da küresel içerik dünyasının beğenisine sundu. Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen Kanal D dizileri “Veda Mektubu”, “Dönence” ve “Üç Kız Kardeş” de MIPCOM’da yer alıyor.