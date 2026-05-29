×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Cannes’da en çok konuşulan Hande oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Cannes Film Festivali#Sosyal Medya Etkisi
Cannes’da en çok konuşulan Hande oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 10:38

Hande Erçel, 79. Cannes Film Festivali’nde mücevher markası Pomellato’nun global marka temsilcisi olarak yer aldı.

Haberin Devamı

Yayınlanan küresel veri analiz raporlarına göre ‘Cannes’da en çok konuşulanlar’ listesine giren tek Türk oyuncu da Hande Erçel oldu. Uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty’nin yayınladığı rapora göre oyuncu, Cannes’ın en çok etkileşim alan isimlerinden biri haline geldi.

Cannes’da en çok konuşulan Hande oldu

Erçel, Onclusive verilerine göre dünya genelindeki ‘Most Talked-About’ listesinde 9. sıraya yükseldi. Lefty’nin raporlarına göreyse oyuncu festival boyunca markalara tam 6.06 milyon dolarlık medya değeri sağladı.

Cannes’da en çok konuşulan Hande oldu

Haberin Devamı

Bu rakam Cannes’ın en yüksek ticari geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki hayran kitlesinin yaptığı paylaşımlar Erçel’in festival boyunca sosyal medyada adının duyulmasına neden oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Erçel#Cannes Film Festivali#Sosyal Medya Etkisi

BAKMADAN GEÇME!