Cannes’da en çok konuşulan Hande oldu!

Yayınlanan küresel veri analiz raporlarına göre ‘Cannes’da en çok konuşulanlar’ listesine giren tek Türk oyuncu da Hande Erçel oldu. Uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty’nin yayınladığı rapora göre oyuncu, Cannes’ın en çok etkileşim alan isimlerinden biri haline geldi.

Erçel, Onclusive verilerine göre dünya genelindeki ‘Most Talked-About’ listesinde 9. sıraya yükseldi. Lefty’nin raporlarına göreyse oyuncu festival boyunca markalara tam 6.06 milyon dolarlık medya değeri sağladı.

Bu rakam Cannes’ın en yüksek ticari geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki hayran kitlesinin yaptığı paylaşımlar Erçel’in festival boyunca sosyal medyada adının duyulmasına neden oldu.