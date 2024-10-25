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Cannes dönüşü

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Cannes#Kanal D
Cannes dönüşü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 08:21

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nin yıldız isimleri Yılmaz Erdoğan ve Kubilay Aka, içerik fuarı MIPCOM için gittikleri Cannes’dan döndü.

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SUNUMUMUZ GÜZELDİ

Yılmaz Erdoğan, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen, dünyanın en prestijli içerik fuarı MIPCOM’da senaristi ve başrol oyuncusu olduğu “İnci Taneleri” dizisini tanıttı. Fuar kapsamında düzenlenen etkinliklere dizi ekibiyle birlikte katılan Erdoğan, Türkiye’ye önceki akşam döndü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, “Etkinlik nasıl geçti?” sorusuna “Çok güzeldi, sunumumuz da güzeldi” yanıtını verdi.

Cannes dönüşü

ÇOK ÜZÜLDÜK

İnci Taneleri”nin oyuncularından Kubilay Aka da Cannes’dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la birlikte döndü. Oyuncu, havalimanında fotoğraflarını çeken muhabirlerin soruları üzerine şöyle konuştu: “Güzel geçti, fakat ülkemizde yaşanan olaylar bizi çok üzdü. Biz ülkemizi temsil ederken, böyle şeylerin olması hoş değil. Sevinemiyoruz. Terörü lanetliyoruz.” Sancaktutan ise soruları “Daha sonra konuşalım, şu an yeri değil” diyerek yanıtsız bıraktı.

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Cannes dönüşü

 

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#İnci Taneleri#Cannes#Kanal D

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