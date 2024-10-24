Cannes çıkarması

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KANAL D DİZİLERİ İLGİ GÖRDÜ

Dizi dünyasının nabzının attığı MIPCOM’a Türk yapımları adeta çıkarma yaptı. Kanal D dizileri de fuarın en çok ilgi gören yapımları arasındaydı. Etkinliğe Kanal D’nin fenomen dizisi “İnci Taneleri” ile merakla beklenen yeni yapımı “Annem Ankara”nın başrol oyuncuları da katıldı.

BAŞARININ SIRRI EVRENSEL MESAJLAR

Kanal D International standında dünya profesyonelleriyle bir araya gelen oyuncular, Türk dizilerinin dünyadaki başarısını ‘evrensel mesajlar’ına bağladı. Kanal D International, “İnci Taneleri” ve “Annem Ankara”nın yanı sıra “Yalan”, “Veda Mektubu”, “Dönence” ve “Üç Kız Kardeş”i de fuarda beğeniye sundu.

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ULUSLARARASI GÜÇ

Fuara katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Kanal D yapımlarının uluslararası bir gücü olduğunu belirterek “Biz yapımlarımızla evrensel mesajlar veriyoruz. Kanal D olarak bunu çok önemsiyoruz” dedi.

SORUNLARIMIZ BENZİYOR



“İnci Taneleri”nin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, “Bir hikâye ne kadar yerelse o kadar evrenseldir” dedi.

Erdoğan, “Dünyadaki bütün halkların yaşadığı sorunlar, özellikle konu aile gibi temel bir meseleyse birbirine çok benziyor” değerlendirmesini yaptı.

DUYGULARIN DİLİ YOK



Kanal D’nin merakla beklenen yeni yapımı “Annem Ankara”da Mehmet Günsür’le başrolü paylaşan Bergüzar Korel, “Bence Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok” diye konuştu.

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Günün sürprizi

Meryem Uzerli “Ru” dizisi, Selim Bayraktar da “Mehmed: Fetihler Sultanı” için fuardaydı.

Yıllar önce “Muhteşem Yüzyıl”da birlikte rol alan iki oyuncu uçakta karşılaştı. Bayraktar, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “Günün sürprizi” notuyla paylaştı.