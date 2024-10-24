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Cannes çıkarması

Güncelleme Tarihi:

#MIPCOM#Türk Dizileri#Cannes
Cannes çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:53

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM’a Türk dizileri damga vurdu. Fuara Türkiye’den katılan oyuncular yoğun ilgiyle karşılaştı.

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KANAL D DİZİLERİ İLGİ GÖRDÜ

Dizi dünyasının nabzının attığı MIPCOM’a Türk yapımları adeta çıkarma yaptı. Kanal D dizileri de fuarın en çok ilgi gören yapımları arasındaydı. Etkinliğe Kanal D’nin fenomen dizisi “İnci Taneleri” ile merakla beklenen yeni yapımı “Annem Ankara”nın başrol oyuncuları da katıldı.

Cannes çıkarması

BAŞARININ SIRRI EVRENSEL MESAJLAR

Kanal D International standında dünya profesyonelleriyle bir araya gelen oyuncular, Türk dizilerinin dünyadaki başarısını ‘evrensel mesajlar’ına bağladı. Kanal D International, “İnci Taneleri” ve “Annem Ankara”nın yanı sıra “Yalan”, “Veda Mektubu”, “Dönence” ve “Üç Kız Kardeş”i de fuarda beğeniye sundu.

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ULUSLARARASI GÜÇ

Cannes çıkarması


Fuara katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Kanal D yapımlarının uluslararası bir gücü olduğunu belirterek “Biz yapımlarımızla evrensel mesajlar veriyoruz. Kanal D olarak bunu çok önemsiyoruz” dedi.

SORUNLARIMIZ BENZİYOR

“İnci Taneleri”nin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, “Bir hikâye ne kadar yerelse o kadar evrenseldir” dedi.

Cannes çıkarması

Erdoğan, “Dünyadaki bütün halkların yaşadığı sorunlar, özellikle konu aile gibi temel bir meseleyse birbirine çok benziyor” değerlendirmesini yaptı.

DUYGULARIN DİLİ YOK

Kanal D’nin merakla beklenen yeni yapımı “Annem Ankara”da Mehmet Günsür’le başrolü paylaşan Bergüzar Korel, “Bence Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok” diye konuştu.

Cannes çıkarması

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Günün sürprizi

Meryem Uzerli “Ru” dizisi, Selim Bayraktar da “Mehmed: Fetihler Sultanı” için fuardaydı.

Cannes çıkarması

Yıllar önce “Muhteşem Yüzyıl”da birlikte rol alan iki oyuncu uçakta karşılaştı. Bayraktar, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “Günün sürprizi” notuyla paylaştı.

Cannes çıkarması

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım, fuar kapsamında düzenlenen geceye katıldı. İki oyuncu, çok sayıda dergi ve gazeteye röportaj verdi.

Cannes çıkarması

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin oyuncuları Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Luka Peros, Cannes’da düzenlenen panelde uluslararası basının sorularını yanıtladı.

 

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#MIPCOM#Türk Dizileri#Cannes

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