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Canlı yayında Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlendi

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#Seren Serengil#Bircan Bali#Söylemezsem Olmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 11:41

'Söylemezsem Olmaz' programı sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil, canlı yayında tartıştı. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi.

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Geçtiğimiz hafta yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye döndü.

Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile tartıştı.

"Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali'de" diyen Serengil, sözü partnerine bıraktı.

'SENİ BOZMAYALIM'

Bircan Bali, Seren Serengil'e "Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz" dedi.

Seren Serengil, Bali'nin konuşmasını "Sözümü kesme" uyarısı ile böldü. Bu durum Bircan Bali'yi daha da kızdırdı.

Seren Serengil "Ben de konuşuyorum" diyerek sert bir karşılık veren Bali'ye bu kez "Lütfen sözümü kesme" dedi.

'ÇENEM KİLİTLENDİ'

Bunun üzerine Bircan Bali, "Lütfenli konuşursak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Emir kipleri Amerika'da kaldı" diyerek Seren Serengil'e söz verdi.

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İkili arasındaki gerilimin ardından konuşmakta zorlanan Seren Serengil, 'çenem kilitlendi' dedi.

Ekip, Seren Serengil'e müdahalede bulunabilmek için VTR girdi.

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#Seren Serengil#Bircan Bali#Söylemezsem Olmaz

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