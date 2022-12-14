Canlı yayında Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlendi

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Geçtiğimiz hafta yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye döndü.

Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile tartıştı.

"Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali'de" diyen Serengil, sözü partnerine bıraktı.

'SENİ BOZMAYALIM'

Bircan Bali, Seren Serengil'e "Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz" dedi.

Seren Serengil, Bali'nin konuşmasını "Sözümü kesme" uyarısı ile böldü. Bu durum Bircan Bali'yi daha da kızdırdı.

Seren Serengil "Ben de konuşuyorum" diyerek sert bir karşılık veren Bali'ye bu kez "Lütfen sözümü kesme" dedi.

'ÇENEM KİLİTLENDİ'

Bunun üzerine Bircan Bali, "Lütfenli konuşursak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Emir kipleri Amerika'da kaldı" diyerek Seren Serengil'e söz verdi.

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İkili arasındaki gerilimin ardından konuşmakta zorlanan Seren Serengil, 'çenem kilitlendi' dedi.

Ekip, Seren Serengil'e müdahalede bulunabilmek için VTR girdi.