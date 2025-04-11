Canını yakan ihaneti bile affetmişti.. Artık iki büklüm olan kocasının tek dayanağı... Vefakar eş kendi acısı içinde eriyip gidiyor

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Bu sözler, 40 yılı aşkın süredir büyük bir aşkla bağlı olduğu, birlikte yuva kurduğu, çocuklarının babası sağlığını kaybedince kendini ona adayan vefakar bir eşe ait.

Elbette sıradan insanlardan bunları duymak kimseyi şaşırtmaz. Ki zaten evlenirken çiftlerin birbirlerine verdikleri sözler bunları da kapsar: "Hastalıkta ve sağlıkta... "

Ama genelin çok üzerinde bir servete ve imkana sahip ünlü bir kadının bunları söylediğini duymak insanı ister istemez şaşırıtyor.

Yine de bu sözleri sarf eden kişi hala her bir kelimesinin arkasında durmaya devam ediyor. Diğer yandan da kendi sağlığı endişe konusu oldu.

Çünkü giderek eriyor. Sözün kısası ünlü çiftin hayatı öyle eskisi gibi değil artık... Tabii ki bunun her ikisine de etkileri var.

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KOCASININ SAĞLIĞI BOZULDU... KENDİSİ DE ERİYİP GİDİYOR

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, bir dönem sahnede fırtınalar estiren müzisyen Ozzy Osbourne ile karısı Sharon Osbourne.

Artık herkesin çok iyi bildiği gibi Ozzy Osbourne 75 yaşına geldi ve sağlığı da eskisi gibi değil. Kelimenin tam anlamıyla yaşlılık biraz erken sayılsa da onu da vurdu. Bütün bunlarda geçmişte sürdürdüğü hızlı hayatın da etkisi var kuşkusuz.

Osbourne'un dışarıdan görülebilen sorunu hareket yeteneğinin kısıtlanmış olması. Artık bastonu olmadan ayakta bile duramıyor. Üstelik kimi zaman yanında bir asistana ve tekerlekli sandalyeye de ihtiyaç duyuyor.

Bu arada evinde düşüp geçirdiği kazanın ardından birkaç kez operasyon geçirdiğini aynı zamanda Parkinson ile mücadele ettiğini de hatırlatalım ünlü müzisyenin.

Bu zor günlerinde yanında olan kişi ise 1982 yılından bu yana evli olduğu karısı Sharon.

AİLESİNİ DE HAYRANLARINI DA KORKUTUYOR

Kocasından 3 yaş daha genç olan Sharon Osbourne, önceki gün çıktığı bir alışveriş turunda objektiflere takıldı. O görüntüleri de hayranlarını hatta onu çok iyi tanımayanları bile endişelendirdi.

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Çünkü Sharon Osbourne, gereğinden daha zayıftı. Bu kilo kaybının nedenleri hakkında farklı iddialar ortada dolaşıyor.

Bunlardan birine göre Sharon Osbourne, kocasının bakımını üstlendiği ve kendisi de artık çok genç sayılmayacağı için zorlanmaya başladı.

Bu konudaki bir başka iddia da Sharon Osbourne'un ilaç kullanarak zayıfladığı ve artık kilo kaybını durduramadığı. Ki zaten kendisi bir süre önce bu konuda bazı itiraflarda bulunmuştu.

AŞIRI ZAYIFLIĞINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

Yakınlarının anlattığına göre üç çocuk annesi Sharon Osbourne, artık zayıflama konusunda kontrolü tamamen kaybetti. Kilo verdikçe veriyor ve ortaya çıkan sonuç da onu çok memnun etmiyor.

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Sharon'a yakın bir kaynak "Kollarını uzun kollu giysilerle örtüyor. Çünkü kolları inanılmayacak kadar ince. Bu durum da onu mutsuz ediyor" diye konuştu.

Her ne kadar bedeninin diğer kısımlarını giysilerle örtebilse de yüzü Sharon Osbourne'un ne kadar zayıfladığını gözler önüne seriyor zaten.

Kendi sağlığı da bozuk olan kocası Ozzy Osburne da Sharon'ın kilo almaya çalıştığını, durmadan yüksek kalorili yiyecekler tükettiğini ama bunun da artık bir faydası olmadığını söyledi.

İLAÇLA ZAYIFLAMANIN BEDELİ AĞIR OLDU

Sharon Osbourne geçen yıl katıldığı bir sohbet programında aslında bu kadar zayıflamak istemediğini ve kilo kaybı için ilaç kullanmanın bedelini ağır bir şekilde ödediğini anlattı.

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Yıldız her gün midesinin bulandığını belirtip bu durumun kolay düzeleceğini sanmadığını da sözlerine ekledi

Piers Morgan'ın programında artık ilaç kullanmayı bıraktığını belirten Sharon Osbourne "Şimdi artık durma zamanı. Ben aslında bu kadar zayıflamayı istememiştim. Ama oldu bir kere" diye konuştu.

Osbourne 'Büyük olasılıkla verdiği kiloları yakında tekrar alacağını da belirtti.

Sharon Osbourne bir yandan kendi kilo sorunuyla uğraşırken diğer yandan da artık günlük hayatını bile kolayca sürdüremeyen kocası Ozzy Osbourne'a destek olmaya çalışıyor.

KENDİSİNİ ALDATTIĞI HALDE KOCASINI BIRAKMADI: Bu arada bir de ilginç ayrıntıya girelim... Sanmayın ki Sharon Osbourne ile Ozzy Osbourne'un ilişkisi kusursuz... Tam tersine, Ozzy Osbourne yıllar boyunca karısını Michelle Pugh ile aldattı. Sharon da bunu okuduğu elektronik postalardan öğrendi. 2012 ile 2016 yılları arasında yaşanan bu ilişkiyi öğrendikten sonra hayatına son vermek istediğini bile söyledi Sharon. Kısa bir süre kocasıyla ayrılsa da yine de onu bırakmadı.





AŞK ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ

Son birkaç yıldır sağlığı pahasına verdiği ve bir daha toparlayamadığı abartılı zayıflığıyla konuşulan Sharon Osbourne, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen kocası Ozzy Osbuorne'a artık kendisinin baktığını söyledi.

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Osbourne "Son beş yıldır kocam çok hasta. İlişkimiz hep değişiyor, biz değişiyoruz" dedi.

Sonra da artık kendisinin kocasına bakması gereken bir aşamaya geldiklerini sözlerine ekledi. Sharon Osbourne "Bunu mecbur olduğum için değil, istediğim ve onu sevdiğim için yapıyorum" diye konuştu.

TIBBIN ÇARESİ KALMADI

"Ozzy son beş yılda yedi tane ameliyat geçirdi. Daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. Şimdi artık mesele onun iyileşmesiyle ilgili" diyerek ünlü müzisyenin son durumunu anlattı.

Kocasını bir Çin vazosuna benzeten Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un kan inceltici ilaçlar kullandığını bu yüzden dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ünlü müzisyen eğer bir daha düşerse ciddi miktarda kan kaybedebileceğini hatırlattı. "Tıpkı bir Çin vazosu gibi... Onu pamuklara sarıp korumak gerekiyor" sözleriyle durumu tanımladı.

'KOCAMIN HALİ ÇOK ÜZÜCÜ'

Sharon Osbourne, bir zamanlar sahnede fırtınalar estiren kocası Ozzy'nin bozulan sağlığına yenik düştüğünü görmenin çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü müzisyenin artık yalnız başına yürüyemediğini baston ya da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğunu hatırlattı.

"Kocamın kendi kendine yetemediğini, yardıma ihtiyaç duyduğunu görmek benim için çok üzücü. Öyle enerjikti ve öylesine yaşama sevinci doluydu ki! Ama insan uyum sağlamayı öğreniyor" diye Ozzy Osbourne'un durumunu ifade etti.

Sharon Osbourne, çok uzun bir evliliğin ardından elden ayaktan düşen kocasını asla bırakmayacağını sözlerine ekledi.