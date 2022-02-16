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Selin Sezgin, Canım Annem dizisinde Cemre karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Selin Sezgin’e kadroda Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım ve Dilara Büyükbayraktar eşlik ediyor. Peki, Canım Annem'in Cemre'si Selin Sezgin kimdir?
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Selin Sezgin 20 Haziran 1990 tarihinde dünyaya geldi. 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filmindeki Emine rolüyle oyunculuk kariyerine başladı. Türk drama dizisi Elif'teki Melek rolüyle uluslararası üne sahip olmuştur.