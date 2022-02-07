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Canım Annem dizisi ne zaman başlayacak? İşte, yeni dizi Canım Annem oyuncuları ve konusu

#Canım Annem#Canım Annem Dizisi Ne Zaman Başlayacak#Canım Annem Oyuncuları
Canım Annem dizisi ne zaman başlayacak İşte, yeni dizi Canım Annem oyuncuları ve konusu

Ekranların yeni dizisi 'Canım Annem' tanıtımının ardından yayın tarihi merak konusu oldu. Hafta içi her gün TV8'de yayınlanacak olan günlük dizi Canım Annem oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte yeni dizi Canım Annem yayın tarihi...

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Masum bir kız olan Zeynep'in bir kazada annesini kaybetmesi ile başlayan hikayesinin anlatıldığı Canım Annem dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir aşk ve aile dramının yaşandığı günlük dizi Canım Annem ne zaman başlayacak? İşte Canım Annem oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

CANIM ANNEM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Saran Studios ve Stellar Yapımın üstlendiği, bir aşk ve aile dramının yaşandığı yepyeni günlük dizi “Canım Annem” 14 Şubat Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşacak.

CANIM ANNEM KONUSU NEDİR?

Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir. Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir. Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir. Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğrensin diye oraya göndermiştir.

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CANIM ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in yaptığı Canım Annem dizisi oyuncuları arasında, Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alıyor.

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