Canevim dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Canevim oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Canevim dizisi 2019 yapımlı bir dizidir. Dizi yine aynı senede sona ermiştir. Koliba film tarafından yapılan bu dizi bir aile ve dram dizisidir. Canevim dizisi Atv ekranlarında yayınlanmakta olan bir diziydi. Dizi toplam 4 ay sürmüş ve 4. ayın sonunda final yapmıştır. Canevim dizisinin her bir bölümü 140 dakika sürmüş olan bir Türk dizisidir.

Canevim Dizisinin Konusu Nedir?

Haksever ailesi hayata tüm zorluklara rağmen sımsıkı bağlanmıştır. Her türlü zorluklara göğüs geren bu aile örnek teşkil edecek bir ailedir. Ailenin reisleri kızlarının daha iyi şartlarda yaşaması için her türlü zorlukları göze almıştır. Canla başla çabalayan aile kızlarını en iyi şartlarda yaşamakla mükelleftir. Haksever ailesi her türlü zorluğa göğüs germiş ve en zor durumda dahi şükretmeyi bilen bir ailedir. Lakin bu mutlu ailenin hayatlarını biran da değişecek bir olay yaşanacaktır. Bu da Elvan'ın geri dönüşüdür.

Evin genç kızlarından olan Ceylan'ın aşık olduğu bir genç vardır. Bu gencin adı ise Ömer'dir. Ceylan ailesini daha iyi şartlarda yaşatması için Tanbaylar ailesinin yanında çalışmaya başlar. Bu ailenin yanında çalışan Ceylan istenmeyen bir olaya tanık olur. Taylan evlerinde çalışan Ceylan'ı sevmez ve ona her türlü kötülüğü yapar. Ceylan'dan ters tepki gören Taylan, bir anda neye uğradığını şaşırır.

Canevim Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Canevim dizisi toplam 17 bölüm ve 1 sezon çekilmiştir.

Canevim Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Aras Aydın: Maraz Ömer Kılıç

2) Biran Damla Yılmaz: Ceylan Haksever

3) Özgür Çevik: Taylan Tanbay

4) Burcu Tuna: Elvan Haksever

5) Ezgi Şenler: Müjgan Haksever

6) Nihan Büyükağaç: Feryal Tanbay

7) Rıza Akın: Hamza Haksever

8) Bedia Ener: Hacı Anne

9) Simge Selçuk: Melis Korkmaz

10) Tolga Evren: Sezgin

11) Münire Apaydın: Aytül Yıldırım

12) Ömrüm Nur Çamçakallı: Ayşe Haksever

13) Emre Melemez: Şevki

14) Özlem Çakman: Necmiye

15) Güvenç Selekman: Cenk

16) Cenk Hakan Köksal: Fikret

17) Zuhal Gencer Erkaya: Günnur Haksever

18) Yurdaer Tosun: Kazım

19) Yusuf Baymaz: Yener

Canevim Yönetmeni Kimdir?

Canevim dizisinin yönetmeni Adnan Güler'dir.

Canevim Yapımcısı Kimdir?

Canevim dizisinin yapımcısı Ata Türkoğlu'dur.

Canevim Senaristi Kimdir?

Canevim dizisinin 3 tane senaristi bulunmaktadır. Bu kişiler;

- Filiz Alpgezmen

- Eylem Akın

- Murat Can Tura