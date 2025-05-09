Caner Topçu'dan Rabia Soytürk'e sert cevap

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“ALTINDA KURGU VE ART NİYET ARIYORUM”

Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçtiğini belirten Topçu “ Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Topçu sözlerine şöyle devam etti: “Duy Beni setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum.”

Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren oyuncu, “Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.

