Caner Topçu: En büyük takıntım saçlarım

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◊ Kanal D’de ekrana gelen“Dönence” dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edindiniz. Tahmin ediyor muydunuz bu durumu?

- Bu kadarını beklemiyordum. İzleyicimizin bana ve “Dönence” ekibimizdeki oyunculara olan ilgisi çok büyüktü. İlk defa izleyicimizin benimle sıcak bir bağ kurduğunu gördüm. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Bizim çok özel bir hikâyemiz vardı. Yanımızda olup o sıcaklığı bize verdikleri ve hikayemize sahip çıktıkları için çok teşekkür ederim.

◊“Dönence”de canlandırdığınız karakter kardeşi için hayallerinden vazgeçebilecek kadar gözü kara. Siz bu hayatta ne kadar gözü karasınız? Yaptığınız en çılgınca şey ne oldu mesela?

- Evet, Özgür için dünya bir yana kardeşi bir yana... Özgür aynı zamanda çok güçlü bir kalbe sahip. Canlandırdığım en keyifli ve duygusal olarak da beni üzen bir karakterdi. Ben hep Özgür’ün güçlü ve sorumluluk sahibi tarafını kendimde görüyorum.

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Değer verdiğim her şey için gözü karayımdır. Düşününce yaptığım çılgınca bir şey yok ama dediğim gibi değer verdiğim insanlar için elimden ne geliyorsa yaparım.

◊ “Hayranlarımdan korkuyorum” diye bir açıklamanız var. Yaşadığınız ilginç bir olay oldu mu?

- Hayranlarımdan korkmuyorum. Sadece farklı şeyler yaşıyorum ve bunlar tuhaf hissettiriyor. Bir keresinde birkaç kişi, evimin açık adresini mesaj olarak atmıştı. Biri de ailemdeki herkesin numarasını bulup bütün aileme ulaşmıştı.

◊ Sosyal medyada yakışıklılığınız üzerine çok yorum gördüm. Yakışıklılığınızın oyunculuğunuzdan daha fazla konuşulması sizi rahatsız eder mi?

- Rahatsız etmez. İyi oyunculuk da yakışıklılık da herkes için göreceli bir şey. Bence önemli olan iyi bir insan olabilmek.

HAYALİM HOLLYWOOD FİLMİNDE YER ALMAK

◊ “Dönence” ile yakaladığınız başarı çıtayı yükseltti. Gelen projeleri neye göre değerlendireceksiniz? Daha mı titiz olacaksınız mesela bundan sonra seçimlerinizde?

- Başından beri her projemde titiz olduk. Bana bu yönde desteğini veren menajerim ve çalıştığım ajans oldu. Bundan sonra gelen projelerde de aynı şekilde devam edip daha güzel işlerde yer almak istiyorum.

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◊ Oyunculukla ilgili hayaliniz nedir? Bundan 10 yıl sonra, nerede ne yapıyor olmak istersiniz?

- Oyunculuk yolculuğumda 12’nci yıla geldim. İlk yıllarımdan bu yana Hollywood filmleri izleyerek büyüdüm. En büyük hayalim bir Hollywood filminde yer almak. Kendimi 10 yıl sonra başarıma başarı katarak ilerlediğimi ve ülkem için güzel şeylere imza attığımı görüyorum.

EVİM OLMAZSA OLMAZIM

◊ Bilmediğimiz yönleriniz nelerdir? Mesela olmazsa olmazlarınız...

- Bir şey izlemeden duramıyorum. Gün içinde dizi veya film izlemeliyim. Dışarıda çok vakit geçirmeyi sevmiyorum. Evim olmazsa olmazlarımdandır. Saçlarımı çok seviyorum ve neredeyse her gün yıkıyorum.

◊ Hayattaki en büyük takıntınız nedir?

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- Saçlarım diyebilirim. Küçüklüğümden

bu yana ayna gördüğümde elim mutlaka saçlarıma gider.

İçimde kelebekler uçuşuyor

◊ Gelelim Pantene Altın Kelebek gecesine... ‘Yıldızı Parlayanlar’ kategorisinde ödül alacaksınız. Böyle bir ödüle layık görülmek size ne hissettirdi? Heyecanlı mısınız?

- Çok heyecanlıyım. İlk duyduğumdan beri içimde uçuşan kelebekler var.

◊ Geceyle ilgili hayalleriniz neler?

- Tek hayalim var; o geceyi yaşım ilerlese de hâlâ o günkü gibi hatırlamak ve o heyecanımı o günkü gibi içimde tutmak istiyorum.

◊ Nasıl hazırlanıyorsunuz? Biraz tüyo alabilir miyiz?

- Hayattaki en büyük takıntımın saçlarım olduğundan bahsetmiştim. Törene hazırlanırken en çok dikkat ettiğim şeylerden biri de saçlarım olacak şüphesiz. Büyük geceye hazırlandığımız bu süreçte Pantene ailesinin de desteğiyle saçıma her zamankinden daha fazla özen göstermeye başladığımı söyleyebilirim.