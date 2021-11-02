Caner Cindoruk: Volkan’a tavsiye verecek olsam...

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de ‘Volkan’ karakterine hayat veren Caner Cindoruk, InStyle Men dergisine verdiği röportajda “Yolda ne gibi tepkiler alıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Volkan’a izleyicilerden gelen tepkiler oldukça fazla. En son ‘Eve giriş çıkışlar için tutanak da tutturun isterseniz’ gibi bir tepki aldım.” Oyuncu, “Volkan’a nasıl bir tavsiye verirdiniz?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Ben sadakate çok önem veren biriyim. Volkan’a bencilliği bir kenara bırakmasını ve hayatına giren kadınların hayatlarını mahvetmemesini söylerdim.”



ALDATILDIM MI BİLMİYORUM

BENİM İÇİN DE BİR ÖNEMİ YOK

“Sadakatsiz” dizisi gibi kıskançlık ve aldatılma temalarına odaklanan “Yeni Bir Şarkı” adlı tiyatro oyununda da başrol oynayan Caner Cindoruk’a “Siz hiç aldatıldınız mı?” sorusu da yöneltildi. Cindoruk, şöyle dedi: “Benim için sadakat bir ilişkinin temelini oluşturur. Açıkçası aldatıldım mı bilmiyorum. Benim için de bir önemi yok. Eğer bir ilişki bitmişse, ardında bırakılan hesaplaşmalara girmeyi yorucu ve anlamsız buluyorum. Kişi kendini tartmalı, kendi içinde tecrübe edindiği değerlere bakmalı.”



TİYATRO oyununda bir kadının hayatını karartmış adamı canlandırdığını belirten oyuncu, “Kadını kendi içinde bitirememiş ve hâlâ ona sahip olmak isteyen biri. Kesinlikle doğru bulmuyorum, kimse kimsenin sahibi değildir. Bir ilişkim bittiğinde sadece kendimi sorgularım, eğrilerimi doğrularımı tartarım. Ama tabii ilişki bitmişse bence bitmiştir” dedi.