×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Candan Erçetin'den 4 günde 4 konser

Güncelleme Tarihi:

#Candan Erçetin#Konser#İzmir
Candan Erçetinden 4 günde 4 konser
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 08:02

CANDAN Erçetin, KerkiSolfej organizasyonu ile İzmir, Adana, Ankara ve Bursa’da sahne aldı.

Haberin Devamı

Erçetin, 4 günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu. Şarkıcı önceki akşam ise Bursa Kültürpark Açıkhava’daydı ve sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Erçetin, konserini “Memleketim” şarkısı ile noktaladı.

Yoğun talep üzerine tekrar sahneye dönen şarkıcı, “Kalenin Bedenleri” ve “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” türkülerini söyledi. Candan Erçetin, 6 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da ve 8 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Candan Erçetin#Konser#İzmir

BAKMADAN GEÇME!