Candan Erçetin'den 4 günde 4 konser

Güncelleme Tarihi:
Erçetin, 4 günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu. Şarkıcı önceki akşam ise Bursa Kültürpark Açıkhava’daydı ve sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.
Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Erçetin, konserini “Memleketim” şarkısı ile noktaladı.
Yoğun talep üzerine tekrar sahneye dönen şarkıcı, “Kalenin Bedenleri” ve “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” türkülerini söyledi. Candan Erçetin, 6 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da ve 8 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da olacak.