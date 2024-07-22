Canavar Avcısı (Monster Hunter) filmi konusu || Canavar Avcısı oyuncuları ve karakterleri

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Filmde Milla Jovovich, Anderson'la birlikte yönetmen ve kendisi de başrol oyuncusu olarak beşinci filminde rol alıyor. Diğer oyuncular arasında Tony Jaa, Tip Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung ve Ron Perlman yer alıyor. Film, Artemis'i (Jovovich) ve sadık askerlerinin, inanılmaz güçlere sahip devasa canavarlara karşı hayatta kalmak için bir savaşa girdikleri yeni bir dünyaya taşınmalarını konu alıyor. İşte, Canavar Avcısı konusu ve oyuncuları...

CANAVAR AVCISI KONUSU NEDİR?

Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter’la tanışır. İkili, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştirir ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlar.

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CANAVAR AVCISI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Milla Jovovich - Natalie Artemis, Birleşmiş Milletler askeri ekibinin ABD Ordusu Korucusu üyesi.

Tony Jaa - Avcı, dev canavarlarla savaşan çok yetenekli savaşçılardan biri.

Ron Perlman - Amiral, bir grup Avcı'nın reisi.

Tip "T.I." Harris - Lincoln

Diego Boneta - Marshall

Meagan Good - Dash

Josh Helman - Steeler

Jin Au-Yeung - Axe

Hirona Yamazaki - Handler

Jannik Schümann - Aiden

Nanda Costa - Lea

Nic Rasenti - Yüzbaşı Roark

Aaron Beelners - Palico