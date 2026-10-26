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Canan Karatay'dan çok konuşulacak açıklamalar: Türk kadınlarında kemik erimesi olmaz!

Güncelleme Tarihi:

#Canan Karatay#İlaç Kullanımı#Ev Temizliği
Canan Karataydan çok konuşulacak açıklamalar: Türk kadınlarında kemik erimesi olmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 15:00

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta”, Prof. Dr. Canan Karatay’ı konuk ederek sağlık gündeminin öne çıkan başlıklarını masaya yatırdı. Karatay, ilaç kullanımından beslenme alışkanlıklarına, ev temizliğinde kullanılan kimyasallardan çocuklarda kalp sağlığına kadar pek çok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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“KOLESTEROL İLAÇLARI ZEHİR!” ÇIKIŞI

Kolesterol ilaçları ve ağrı kesiciler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Karatay, bu ilaçların karaciğer sağlığı üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. İlaçlarla ilgili sert ifadeler kullanan Karatay’ın açıklamaları, canlı yayının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

ANTİDEPRESANLAR VE KEMİK SAĞLIĞI

Antidepresanların kemik sağlığı üzerindeki etkilerini gündeme getiren Karatay, bu ilaçların kemik erimesiyle ilişkisine dikkat çekti. Açıklamalarıyla ilaç kullanımı ve kemik sağlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Canan Karataydan çok konuşulacak açıklamalar: Türk kadınlarında kemik erimesi olmaz


“YEMEKLER YAĞLI YENMELİ!”

Beslenmede yağların önemini vurgulayan Karatay, sağlıklı yağ tüketimine ilişkin görüşlerini paylaştı. Doğru yağ seçimi ve beslenme alışkanlıkları hakkındaki değerlendirmeleri de canlı yayında ele alındı.

ÇOCUKLARDA KALP KRİZİ NEDEN GÜNDEMDE?

Çocuklarda kalp sağlığı konusunu gündeme taşıyan Karatay, kalp krizi vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocukların kalp sağlığının korunması ve alınması gereken önlemler canlı yayında konuşuldu.

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Canan Karataydan çok konuşulacak açıklamalar: Türk kadınlarında kemik erimesi olmaz


GEBELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİ TARTIŞMASI

Gebelikte uygulanan şeker yükleme testlerine karşı olduğunu belirten Karatay, bu uygulamaya ilişkin görüşlerini ve endişelerini dile getirdi. Gebelik döneminde sağlık kontrolleri ve beslenme konusundaki açıklamaları dikkat çekti.

EVDEKİ TEMİZLİK KİMYASALLARINA DİKKAT!

Ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünlerin olası sağlık etkilerini gündeme getiren Karatay, bu ürünlerin solunum yoluyla vücuda ulaşabileceğini belirterek doğal temizlik alternatiflerine ilişkin önerilerini paylaştı.

Canan Karataydan çok konuşulacak açıklamalar: Türk kadınlarında kemik erimesi olmaz


“TÜRK KADININDA KEMİK ERİMESİ OLMAZ!”

Karatay’ın en dikkat çekici açıklamalarından biri de Türk kadınlarında kemik erimesine ilişkin sözleri oldu. Geleneksel beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Karatay’ın “Türk kadınında kemik erimesi olmaz!” ifadesi programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

 

 

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#Canan Karatay#İlaç Kullanımı#Ev Temizliği

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