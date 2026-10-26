Canan Karatay'dan çok konuşulacak açıklamalar: Türk kadınlarında kemik erimesi olmaz!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 15:00
Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta”, Prof. Dr. Canan Karatay’ı konuk ederek sağlık gündeminin öne çıkan başlıklarını masaya yatırdı. Karatay, ilaç kullanımından beslenme alışkanlıklarına, ev temizliğinde kullanılan kimyasallardan çocuklarda kalp sağlığına kadar pek çok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
“KOLESTEROL İLAÇLARI ZEHİR!” ÇIKIŞI“YEMEKLER YAĞLI YENMELİ!”
Kolesterol ilaçları ve ağrı kesiciler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Karatay, bu ilaçların karaciğer sağlığı üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. İlaçlarla ilgili sert ifadeler kullanan Karatay’ın açıklamaları, canlı yayının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
ANTİDEPRESANLAR VE KEMİK SAĞLIĞI
Antidepresanların kemik sağlığı üzerindeki etkilerini gündeme getiren Karatay, bu ilaçların kemik erimesiyle ilişkisine dikkat çekti. Açıklamalarıyla ilaç kullanımı ve kemik sağlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.
Beslenmede yağların önemini vurgulayan Karatay, sağlıklı yağ tüketimine ilişkin görüşlerini paylaştı. Doğru yağ seçimi ve beslenme alışkanlıkları hakkındaki değerlendirmeleri de canlı yayında ele alındı.ÇOCUKLARDA KALP KRİZİ NEDEN GÜNDEMDE?
Çocuklarda kalp sağlığı konusunu gündeme taşıyan Karatay, kalp krizi vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocukların kalp sağlığının korunması ve alınması gereken önlemler canlı yayında konuşuldu.GEBELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİ TARTIŞMASI
Gebelikte uygulanan şeker yükleme testlerine karşı olduğunu belirten Karatay, bu uygulamaya ilişkin görüşlerini ve endişelerini dile getirdi. Gebelik döneminde sağlık kontrolleri ve beslenme konusundaki açıklamaları dikkat çekti.EVDEKİ TEMİZLİK KİMYASALLARINA DİKKAT!
Ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünlerin olası sağlık etkilerini gündeme getiren Karatay, bu ürünlerin solunum yoluyla vücuda ulaşabileceğini belirterek doğal temizlik alternatiflerine ilişkin önerilerini paylaştı.“TÜRK KADININDA KEMİK ERİMESİ OLMAZ!”
Karatay’ın en dikkat çekici açıklamalarından biri de Türk kadınlarında kemik erimesine ilişkin sözleri oldu. Geleneksel beslenme
alışkanlıkları ve yaşam tarzı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Karatay’ın “Türk kadınında kemik erimesi olmaz!” ifadesi programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.