Canan Karatay'dan çok konuşulacak açıklamalar: Türk kadınlarında kemik erimesi olmaz!

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“KOLESTEROL İLAÇLARI ZEHİR!” ÇIKIŞI



Kolesterol ilaçları ve ağrı kesiciler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Karatay, bu ilaçların karaciğer sağlığı üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. İlaçlarla ilgili sert ifadeler kullanan Karatay’ın açıklamaları, canlı yayının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.



ANTİDEPRESANLAR VE KEMİK SAĞLIĞI



Antidepresanların kemik sağlığı üzerindeki etkilerini gündeme getiren Karatay, bu ilaçların kemik erimesiyle ilişkisine dikkat çekti. Açıklamalarıyla ilaç kullanımı ve kemik sağlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

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Beslenmede yağların önemini vurgulayan Karatay, sağlıklı yağ tüketimine ilişkin görüşlerini paylaştı. Doğru yağ seçimi ve beslenme alışkanlıkları hakkındaki değerlendirmeleri de canlı yayında ele alındı.Çocuklarda kalp sağlığı konusunu gündeme taşıyan Karatay, kalp krizi vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocukların kalp sağlığının korunması ve alınması gereken önlemler canlı yayında konuşuldu.

Gebelikte uygulanan şeker yükleme testlerine karşı olduğunu belirten Karatay, bu uygulamaya ilişkin görüşlerini ve endişelerini dile getirdi. Gebelik döneminde sağlık kontrolleri ve beslenme konusundaki açıklamaları dikkat çekti.Ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünlerin olası sağlık etkilerini gündeme getiren Karatay, bu ürünlerin solunum yoluyla vücuda ulaşabileceğini belirterek doğal temizlik alternatiflerine ilişkin önerilerini paylaştı.