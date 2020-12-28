Can Yaman'ın yeni dizisi Sandokan merak konusu oldu – Sandokan konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakterinin yeni uyarlaması için çekimlerin 2021 ekim ayında başlaması bekleniyor.

SANDOKAN KİMDİR?

Sandokan İtalyan yazar Emilio Salgari tarafından kurgulanan 19. yüzyıldan kalma hayali bir korsandır. Maceraları ilk olarak 1883 yılında İtalya’da yayınlanmıştır. Toplam 11 romanda Sandokan korsan olarak kahramanlaşarak sömürgecilere karşı ayaklanmalara öncülük etmiştir.