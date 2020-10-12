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Haber Giriş: 12.10.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Can Yaman İtalyan TV’sinde

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Can Yaman İtalyan TV’sinde
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İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, ülkenin Canale5 kanalında yayınlanan “Verissimo” programına konuk oldu.

Silvia Toffanin’in sorularını İtalyanca yanıtlayan oyuncu, İtalyan lisesinde okuduğunu söyledi: “Okulun en iyisiydim. Dil konusunda yeteneğim vardı. Çalışkan bir çocuktum ve ailemin ekonomik açıdan zorlandığı dönemde kazandığım burslar hayatımı kurtardı.”
Oyuncu ayrıca “Erkenci Kuş”taki rol arkadaşı Demet Özdemir’le ilişkisini soran sunucuya şu yanıtı verdi:

“Biz sadece arkadaşız. Sette bana çok yardımcı oldu. Tekrar birlikte çalışmayı umuyoruz.”

Yaman, şu an hayatında biri olup olmadığı sorusu üzerine de “Şu anda bekarım ama herkes gibi bir ilişkim olmasını isterim. Bu şeyler planlanamaz. Her şeye açığım” dedi.

Can Yaman İtalyan TV’sinde


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