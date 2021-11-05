Can Yaman İtalyan polisi canlandıracak

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Oyuncu dizide, Francesco Demir karakterini canlandıracak. Yaman’ı özgüveni düşük ama araştırma yeteneğine sahip bir adam olarak izleyeceğiz. Oyuncu, İtalyan bir anne ve Türk bir babanın oğlu olan Francesco Demir karakteri hakkında Corriere Della Serra gazetesine şunları söyledi: “Francesco içgüdüleriyle hareket eden bir polis. Kadınların ilgisine de yabancı değil.



İlk kez İtalyanca oynamama ve ilk kez bir polisi canlandıracak olmama rağmen karakteri içimde hissettim. 10 aydır İtalya’da en yakın iki ar-

kadaşım polis. Ben de bu yüzden role çok zorlanmadım.”