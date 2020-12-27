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Haber Giriş: 27.12.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Can Yaman, İtalya'da servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret

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Can Yaman, İtalya'da servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
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Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde boy gösteren Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da dizi anlaşması yaptı. Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Türk dizilerinin dünyada büyük ilgi görmesi ve beğenilmesi üzerine bazı oyuncuların da kaderi değişti. Onlardan biri de ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ünlenen Can Yaman oldu.

Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan’a giden Can’ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.

Can Yaman, İtalyada servet kazanacak İşte bölüm başına alacağı ücret

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; 'Bay Yanlış' dizisinin final yapmasının ardından İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak.

Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

Can Yaman, İtalyada servet kazanacak İşte bölüm başına alacağı ücret

ÇEKİMLER 2021 EKİM'DE BAŞLAYACAK

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

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