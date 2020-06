Can Dostlar filmi oyuncuları kimdir? Can Dostlar filmi konusu nedir?

Can Dostlar filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Can Dostlar’ın oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Türk sinema filmleri arasında yer alan Can Dostlar’da mahallenin çocukları, son zamanlarda başlarını telefonlarından kaldırmaz olmuşlardır. Mahalleye yeni gelen çocukların da ısrarlarıyla, artık telefonlarını bir kenara bırakıp, sokakların tadını çıkarmaya, parklarda oynamaya karar verirler ve olaylar gelişir.

CAN DOSTLAR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç gibi isimler yer alıyor.

CAN DOSTLAR KONUSU

Eskiden sık sık bir araya gelip sokakta gönüllerince eğlenen mahallenin çocukları, son zamanlarda başlarını telefonlarından kaldırmaz olmuşlardır. Mahalleye yeni gelen çocukların da ısrarlarıyla, artık telefonlarını bir kenara bırakıp, sokakların tadını çıkarmaya, parklarda oynamaya karar verirler.

Ancak aşmaları gereken büyük bir sorun vardır. Parkın bitişiğinde oturan Kötü Kazım, parka oynamaya gelen herkesin korkulu rüyası olmuştur. Parkı, büyük bir sır saklayan Kazım’dan geri almaya çalışan çocuklar, bir olup zorlu bir mücadeleye atılır.