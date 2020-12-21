Can Aydoğmuş kimdir? İşte Can Aydoğmuş'un biyografisi

Can Aydoğmuş İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu İstanbul Prestij Koleji’nde tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere’de Egerton Rothesay School’da devam etti. Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 11 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başladı.



25 yıllık kişisel gelişim sürecinde İngiltere, İtalya, Almanya, Amerika ve Türkiye’de organizasyonel konstelasyon, kurumsal farkındalık, regresyon, hipnoterapi, NLP, lucid rüya, düşünce gücü, Vedik Astroloji ve bilinçaltı gibi konularda eğitimler aldı. Bu süreçte dünyanın en ünlü eğitmenlerinin asistanlığını, temsilciliğini ve etkinlik organizatörlüğünü yaptı. IACT Türkiye başkanlığını üstlendi.



Bir dönem Cnn Türk bünyesinde ve halen hürriyet.com.tr’de köşe yazarlığı yapan Aydoğmuş, bugünlerde motivasyonel konuşmacı olarak davet edildiği kurumsal şirketlere seminerler veriyor.



Küçük yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybedip sokakta kalmasının ardından, ciddi zorlukları aşıp karanlıktan aydınlığa geçmeyi başaran Can Aydoğmuş, kendisini insanları sevgiye ve mutluluğa yönlendirmek adına paylaşımlar yapan bir yazar, blogger, vlogger ve influencer olarak tanımlıyor.



Mevlânâ’nın Kedisi romanı, yazarın daha önce Doğan Novus’tan çıkan Aşka Yürü ve Şifanın Eli, Doğan Egmont Çocuk Kitapları’ndan çıkan Konuşan Kedi Matu ve yayınevimizden çıkan Düşle İnan Yaşa ve Ruh Eşin Nerede? kitaplarıyla birlikte yayımlanan altıncı kitabıdır.