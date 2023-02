Can artık 13 yaşında... Annesinin kopyası oldu!

Haberin Devamı

Can Solmaz’ın son halini görenler “Annesinin kopyası” yorumunu yaptı. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster 2008 yılında İlker Yasin Solmaz’la evlenmişti. Çift 2009 yılında da oğulları Can Kılıç’ı kucaklamıştı. Can, annesini kaybettiğinde 2 yaşındaydı.

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

70'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.



ÜNLÜ ANNE BABALARIN 'ÜNSÜZ' ÇOCUKLARI

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...

'Kepçe çıkmışsın annem ama ben en iyi bunlarda çıkmışım'

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu 21 Ağustos'ta da kızını kucağına aldı. Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Güven, kızıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Kepçe çıkmışsın annem ama ne yapayım ben, en iyi bunlarda çıkmışım.' mesajıyla yayınladı.

Anne kızın fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.

'GÖZ AÇIP KAPAYANA KADAR BÜYÜYORLAR'

Oyuncu Çiçek Dilligil, 1996 yılında müzisyen Bora Öztoprak ile hayatını birleştirmişti. Çift 1997 yılında da oğulları Ardahan'ı kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu geçmiş günleri yâd etti. Oğlunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dilligil altına şu notu düştü:

"En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri olabilir. #tbt için biçilmiş kaftan. Hele bir önceki posta bakıp buna bakarsan vay vay vay. Seneler çok çabuk geçiyor mirim. Taze anne, babalara sesleniyorum buradan. Göz açıp kapayana kadar büyüyorlar. Sevin, sıkıştırın, sarın, sarmalayın, tadını çıkartın. Sonra ancak kısa bir an kolunun altına girebileceksiniz. Önceki paylaştığım fotoğraf gibi. Hayatın en güzel armağanı."

25 yaşındaki Ardahan Öztoprak bir süredir Amerika'nın New York şehrinde yaşıyor.

BEREN TAN BÜYÜDÜ!

Ünlü model Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti. Şallı 'büyük oğlum için güçlü olmak zorundayım' demişti.

Her fırsatta oğlu Pars'ı anan Ebru Şallı zor günleri oğlu Beren Tan'ın desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayatından kesitleri aktaran Ebru Şallı, son olarak oğlu Beren Tan ile çektirdiği tatil pozlarını yayınladı.

18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne-oğlu görenler 'abla-kardeş' benzetmesi yaptı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

DURU ANNESİNİN KOPYASI OLDU

Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay büyüdü annesinin kopyası oldu!

Bir dönem ekranların aranılan ismi Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Emine Ün son olarak kızı Duru ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından 'Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım' notuyla paylaştı.

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti. Duru’nun son halini görenler ‘Annesinin kopyası, sanki abla-kardeş’ yorumunda bulundu.

'KIZIM BENİM GÖZÜMDE HEP BÖYLE'

Sadettin Saran kızı Lal Saran'ın doğum gününü kutladı. 25. yaşına basan kızının çocukluk fotoğrafını paylaşan Saran altına, 'Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım…' notunu düştü.

Baba-kızın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcı fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sadettin Saran, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı. İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşündü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi.

İrem 16 oldu! 'İlk göz ağrım iyi ki doğdun!'

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem 16 yaşına bastı. Şener, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım... Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğumm için gurur duyuyorum.Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok, çok, çok, çok, çok, çok, çok seviyorum..."

İYİ Kİ DOĞDUN AYŞE

Gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin kızları Ayşe 16 yaşına bastı. Ceyhan, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaştı.

Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de teşekkür etti:

"Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum"

ASLANIM!

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı.

17 yaşına giren Tan’ın babasına benzerliği dikkat çekti. Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Çevik altına şu şiiri yazdı: "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum"

ANNESİNE BENZİYOR

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

22 yaşındaki Ada'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

MEĞER OĞLU VARMIŞ!

Mehmet Esen’in Faruk adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Almanya’da yaşadığı dönemde evlendiği Alman doktorla bir çocuk sahibi olduklarını söyleyen Esen, oğluyla tatil dönüşü görüntülendi.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...

ARTİSTİK POZLAR

Sayısız yapımda rol alan ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, oğlu Emre ile fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.





Yapıcı'nın "Baba oğul bitakım artistik pozlar verdik" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yaptı.

AİLE MESLEĞİNİ SEÇTİ



Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor:

‘Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim.’

BÜYÜDÜ, EVLENİYOR

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten Savaş Zafer adında bir oğlu var.

Eşini genç yaşta yitiren Savaş oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Evlilik hazırlığı yapan Savaş Zafer annesine özel gecelerde eşlik ediyor.

VEDALARI ÇOK KONUŞULDU

Talat Bulut'un Pınar Afşar ile evliliğinden Hazal adlı bir kızı var.

Talat Bulut'un kızını eğitim için yurtdışına gönderirken çektiği veda videosu çok konuşulmuştu