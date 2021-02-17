Camdaki o kız Burcu oldu!

KANAL D, birbirinden iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan “Camdaki Kız” dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak. Dizi, gerçek bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.





‘NALAN’ GELİYOR

“Camdaki Kız”ın benzersiz aşk hikâyesinin ana karakteri Nalan’ı başarılı oyuncu Burcu Biricik canlandıracak. Nalan, hayattaki tercihleriyle izleyicilerin aşka yepyeni bir pencereden bakmalarını sağlayacak. Biricik’in Nalan karakterindeki performansı da çok ses getirecek.

Neden âşık oluruz

“Camdaki Kız” seyircilere “Neden âşık oluruz?”, “Peki kime âşık oluruz?”, “Âşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” sorularını sorduracak ve onları bir iç hesaplaşmaya davet edecek.