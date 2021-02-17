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Televizyon
Haber Giriş: 17.02.2021 - 08:54 | Son Güncelleme:

Camdaki o kız Burcu oldu!

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Camdaki o kız Burcu oldu!
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Kanal D, iddialı bir diziyi daha seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ‘Camdaki Kız’da Burcu Biricik başrolde.

KANAL D, birbirinden iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan “Camdaki Kız” dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak. Dizi, gerçek bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.

Camdaki o kız Burcu oldu


‘NALAN’ GELİYOR
“Camdaki Kız”ın benzersiz aşk hikâyesinin ana karakteri Nalan’ı başarılı oyuncu Burcu Biricik canlandıracak. Nalan, hayattaki tercihleriyle izleyicilerin aşka yepyeni bir pencereden bakmalarını sağlayacak. Biricik’in Nalan karakterindeki performansı da çok ses getirecek.

Camdaki o kız Burcu oldu

Neden âşık oluruz
“Camdaki Kız” seyircilere “Neden âşık oluruz?”, “Peki kime âşık oluruz?”, “Âşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” sorularını sorduracak ve onları bir iç hesaplaşmaya davet edecek.

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