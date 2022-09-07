Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Camdaki Kız’ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu…

Güncelleme Tarihi:

#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 13:34

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız’ın yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı.

Haberin Devamı

Yayınlanan tanıtımları ile daha şimdiden büyük merak uyandıran dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Camdaki Kız’ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu…


 Üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Camdaki Kız 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Gözden Kaçmasın

Üç Kız Kardeş’in yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı…Üç Kız Kardeş’in yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı…Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek