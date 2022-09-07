Camdaki Kız’ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu…

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Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız’ın yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımları ile daha şimdiden büyük merak uyandıran dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Camdaki Kız 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…