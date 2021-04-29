Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında?

Hamza Yazıcı, 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bugün 29 yaşında olan Hamza Yazısı aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. 128 cm boyunda olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programlarının ekibinde yer aldı. 2008 yılından beri tiyatroyla uğraştığı bilinen Hamza Yazıcı başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı.

Tako Karakteri Hakkında Bilgiler

Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir

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