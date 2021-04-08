Camdaki Kız’ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Feyyaz Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam etti. Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava, Bostancı Gösteri Merkezi ,Antik Tiyatro ve önemli organizasyonlarında vokalistlik yaptı.

Sedat Karakteri Hakkında

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?