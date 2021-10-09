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Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent kimdir, kaç yaşında? İşte Tamer Levent’in oynadığı diziler…

#Camdaki Kız Rafet Koroğlu#Tamer Levent Kimdir#Tamer Levent Oynadığı Diziler
Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent kimdir, kaç yaşında İşte Tamer Levent’in oynadığı diziler…

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Rafet Koroğlu karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan usta oyuncu Tamer Levent’in kim olduğu araştırılan isimler arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi her hafta izleyiciyi ekrana bağlamayı sürdürüyor. Konusu kadar Camdaki Kız oyuncuları ve karakterleri de merak ediliyor. Bu isimlerin en dikkat çekenlerinden biri de Rafet Koroğlu karakteri ve bu karaktere hayat veren usta oyuncu Tamer Levent oldu. Peki, Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu karakterini canlandıran Tamer Levent kimdir, kaç yaşında? İşte Tamer Levent’in oynadığı diziler...

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Kanal D ekranlarında her Perşembe izleyiciyi ekrana bağlayan Camdaki Kız ve en dikkat çeken karakterlerinden Rafet Koroğlu sıklıkla araştırılıyor. Cimriliği ve sert tavırlarının ardında yumuşacık bir kalbi olan Rafet Koroğlu kimdir? İşte Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent hakkında merak edilenler…

Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent kimdir, kaç yaşında İşte Tamer Levent’in oynadığı diziler…

CAMDAKİ KIZ RAFET KOROĞLU KİMDİR?

Koroğlu ailesinin babası başı ve çok zengin bir iş adamıdır. Çok fakir bir hayattan geldiği için paranın kıymetini bilir ve ev halkının zeytinleri bile sayıyla yemesine müsaade eder. Koroğlu malikanesinde tüm yiyeceklerin bir gramajı ve ölçüsü vardır. Her şey Rafet Koroğlu’nun uygun gördüğü miktarda dağıtılır. Bunun yanında Rafet bey zenginliğini muhtaçlarla paylaşmaktan da geri durmaz. Her zaman ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardım eder.

TAMET LEVENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

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Tamer Levent 13 Ekim 1950'de İzmir'de doğdu. Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar kimliğiyle sayısız başarılara imza atan Tamer Levent, 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi. TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı

Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığı'nı yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde drama çalışmaları başlatmıştır.

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TAMER LEVENT OYNADIĞI DİZİLER

2006: Gülpare (Hasan Cevdet)

2007: Vazgeç Gönlüm (Fikret)

2007: Yaralı Yürek (Tahir Karhanlı)

2009: Ayrılık (Beşir)

2010: Kılıç Günü

2013: Fatih 2013

2014: Bana Artık Hicran De (Sait Eyüpoğlu)

2015- 2017: Aşk Yeniden (Şevket Taşkın)

2016- 2017: Cesur ve Güzel (Tahsin Korludağ)

2017- 2019: İstanbullu Gelin (Galip Selimer)

2021: Camdaki Kız (Rafet Koroğlu)

 

 

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