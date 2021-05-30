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Televizyon
Haber Giriş: 30.05.2021 - 07:10 | Son Güncelleme:

‘Camdaki Kız’ın albümü çıktı

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‘Camdaki Kız’ın albümü çıktı

YAPIMINI OGM Pictures’ın üstlendiği, Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın soundtrack albümü dijital platformlarda yayınlandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikâyesinin anlatıldığı dizinin soundtrack albümünü Fırat Yükselir hazırladı. Dizideki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analiz ederek, her karakterin hikâyesine uygun müzikler yaptığını ifade eden müzisyen; 50 parçanın yer aldığı ve canlı orkestra kullanılarak hazırlanan soundtrack albümünde yurtdışından ve Türkiye’den pek çok farklı solistle çalıştığını ifade etti.

‘Camdaki Kız’ın albümü çıktı

 

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